В Киеве на тротуаре таксист сбил дочку олимпийского чемпиона: стала известна развязка

Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт / Фото: Facebook

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Понедельник, 21 октября, стал одним из самых стрессовых дней в жизни олимпийского чемпиона-1992 по фехтованию Вадима Гутцайта. Его дочку сбил таксист на тротуаре около метро Славутич и скрылся с места преступления. Стала известна развязка этой драматической истории.

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Вадим Гутцайт и его жена-телеведущая. Фото – Facebook

"Уважаемые мои друзья, прошу у вас помощи! Мою дочь сегодня утром, на пешеходном тротуаре сбила машина! Голубой Hyundai accent. Такси Уклон. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка ! И уехал! Если у кого есть хоть какая-то информация, пишите!" – сообщил по ходу дня на своей странице в Facebook президент федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт

Позже Вадим Гутцайт успокоил: "Слава Богу, с дочкой все в порядке! Проходим обследование в больнице. Друзья, всем спасибо большое за участие и желание помочь".

А после этого стало известно о задержании киевской полицией таксиста, наехавшего на дочку Вадима Гутцайта.

"Патрульные на улице Олеся Гончара обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Во время общения с инспекторами водитель заметно нервничал. Сначала он отрицал свою причастность к ДТП, но через некоторое время рассказал, что он действительно зацепил девушку на тротуаре возле станции метро. После наезда на пешехода он решил, что если уедет с места ДТП, то останется незамеченным и сможет избежать ответственности. Также, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, он сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых зеркало заднего вида. Отремонтировав свой автомобиль, он поехал на работу – таксовать", – говорится в сообщении полиции

Горе-таксист доставлен в Дарницкое райуправление.

"Поймали негодяя", – сказал по этому поводу Вадим Гутцайт.

Ранее мы писали о ДТП в Николаеве: за рулем оказался чемпион Паралимпийских игр. Водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, обошлось незначительными травмами.

Кроме того, не так давно боксер Денис Беринчик попал в ДТП перед боем. Возвращаясь с тренировочного лагеря в Буковеле, олимпийский призер вылетел в кювет на своем "Мерседесе". Благо, Денис отделался испугом и спустя несколько дней добыл свою очередную победу на профи-ринге.

Внимание, присутствует ненормативная лексика

Денис Беринчик. ДТП Видео: Instagram

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