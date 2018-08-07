В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Киеве, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN). Об этом стало известно по итогам заседания бюро LEN в Глазго, где в эти дни проходит чемпионат Европы по летним видам спорта.

Также стало известно, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году пройдет в Лиссабоне (Португалия). Соревнования по плаванию в Лиссабоне пройдут на Altice Arena, которая вмещает 20 тысяч человек.

Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.