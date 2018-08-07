В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду

Сегодня, 14:49

Столица Украины примет крупные соревнования в 2019 года

В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду. Фото AFP
В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду. Фото AFP

Чемпионат Европы по прыжкам в воду в 2019 году пройдет в Киеве, сообщает пресс-служба Европейской лиги плавания (LEN). Об этом стало известно по итогам заседания бюро LEN в Глазго, где в эти дни проходит чемпионат Европы по летним видам спорта.

Также стало известно, что чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году пройдет в Лиссабоне (Португалия). Соревнования по плаванию в Лиссабоне пройдут на Altice Arena, которая вмещает 20 тысяч человек.

Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.
Киев, Прыжки в воду, Чемпионат Европы

Вы сейчас просматриваете новость "В Киеве пройдет чемпионат Европы по прыжкам в воду". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов. Фото AFP

Украинки взяли еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании

Сегодня, 13:59

Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли второе место в произвольной программе дуэтов

Другие

Елена Старикова. Фото AFP

Украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы

Сегодня, 10:58

Для Стариковой это второе "серебро" на проходящем чемпионате Европы
Загрузка...
Загрузка...