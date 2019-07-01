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В крови и в золоте: итоги Европейских игр-2019 для Украины

1 июля, 10:14

В Минске мы превзошли сами себя, получив сборную номер один в боксе и вдвое больше золота, чем в Баку-2015

Сборная Украины на церемонии закрытия Евроигр
Сборная Украины на церемонии закрытия Евроигр. Фото: Reuters

На вторых Европейских играх, завершившихся вчера в Минске, Украина под конец соревнований рванула так, что превзошла свои достижения Баку-2015. Причем весьма значительно, хотя видов спорта на этих Играх было меньше. В нашей копилке 16 золотых медалей (было 8), 51 в сумме (было 46) и 3-е место в общем зачете вслед за Россией и хозяйкой турнира Беларусью (в Баку по медалям были 8-ми). Да, Минск получился не таким пафосным и дорогим, как столица Азербайджана (хотя говорят, что на подготовку потрачено никак не $50 млн, заявленных официально, а все 250), но украинцам на его аренах оказалось в большинстве своем очень комфортно. Причем пятерых чемпионов – в гимнастике, карате и боксе – мы получили в последний день.

Итоговый медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Хуже, чем четыре года назад выступили разве что лучники - после трех медалей, среди которых было и "золото" мужской команды, в этом году – никто даже не приблизился к пьедесталу. Не задалась Европиада и у нашего опытного стрелка, чемпионки всего, чего только можно, Елены Костевич. Хотя на ленточке она стала третьей в паре с Павлом Коростылевым (25 м из малокалиберного пистолета). "Это вымученная медаль за все неудачи", – улыбнулась всегда коммуникабельная Костевич.

Анна Соловей сменила "серебро" на "золото"

А вот велогонщица Анна Соловей, наоборот, сменила "серебро" Баку на шоссе на "золото" Минска на треке, выиграв гонку по очкам: "Конечно, я настраивалась на золотую медаль, но групповая гонка – это лотерея, тактика здесь меняется в ходе каждого круга. Откуда взяла силы для победы? Это извечный тандем украинской нации – сила духа и энтузиазм!".
Боксеры, которые два года назад дома выиграли командный зачет чемпионата Европы, подтвердили звание лучшей сборной континента уже в чужих стенах. Да, из Минска они привезли на одну медаль меньше, чем из Баку, – четыре. Но номинал решает все – два "золота", "серебро" и "бронза" выглядят более впечатляюще, ведь четыре года назад максимальным достижением "сине-желтых" было 2-е место Александра Хижняка.

Первое "золото" Евроигр в боксе Украина добыла в драматическом финале. В категории +91 кг чемпион Европы Виктор Выхрист дрался в финале с французом Мурадом Алиевым. Но в третьем раунде бой остановили: украинец сильно рассек бровь, и врач запретил боксировать дальше. Пока Виктору оказывали медицинскую помощь, француз уже победно выбросил руки вверх. А зал Дворца спорта "Уручье", в основном болевший за украинца, нервно ожидал вердикта. И раздельным решением победу таки присудили Выхристу – 4:1!

Чемпионские эмоции Выхриста

"Одно рассечение я получил еще в первом бою с россиянином (Верясовым. – Авт.), – поделился после боя наш чемп. – А вот это – в финале, – показал Виктор на кровоточащую рану над глазом. – Головами ударились. Бой последний тяжелый, соперник координированный, хороший на дистанции. Но, слава Богу, я его немножко по очкам опережал. Это был мой первый бой с ним. Хороший боец. Хорошо, что я с ним встретился – немного подучил. Это большой шаг перед Олимпиадой, один из важнейших турниров. Возможно, самый важный".


Вспомнили и о двойном празднике наставника Выхриста: "У моего тренера дочка выиграла "золото" в легкой атлетике. Спасибо Богу, что и мне удалось осуществить эту победу". Коуч Виктора – Александр Ляховой – отец бегуньи Ольги Ляховой, ставшей чемпионкой в команде. Любительский бокс часто ассоциируют с судейскими скандалами, и мы поинтересовались, как ему судейство на Играх. "Честно скажу, первый раз такое вижу. Судейство просто лучшее! – поразился Выхрист. – Лучшего никогда не видел. Клянусь! Все четко, все правильно. Каждый бой, каждый раунд. Спасибо за это большое". 

Николай Буценко – в синем

А вот Николай Буценко вряд ли согласился бы со своим парнером, которому, кстати, доверили флаг на церемонии закрытия. По лицу Буценко после финала в весе 56 кг с ирландцем Куртом Уолкером было видно: призер ЧМ ждет, что сейчас поднимут его руку. Но победу судьи отдали сопернику. "Сейчас совсем нет эмоций. В финале настраивался только на "золото". Сегодня в ринге я сделал все от меня зависящее, чтобы показать максимальный результат. К сожалению, за это получил лишь "серебро", – подытожил расстроенный Николай. 

Золотой удар Александра Хижняка

Вскоре после него в ринг вышел Хижняк, спустившийся после Баку в категорию 75 кг, и к титулу чемпиона мира добавил еще и "золото" Европиады. Причем выигрывал в Минске очень уверенно – если не досрочно, то на оглашении победителя на его соперников было больно смотреть. Небольшой угрозой стал для него и итальянец Кавалларо: "Невероятно приятно видеть, как поднимается национальный флаг и звучит украинский гимн в честь твоего достижения, за которым стоят изнурительные тренировки, кропотливая работа, большой путь подготовки. Каждый из боев для меня был очень непростой: сильные, мощные соперники. Рад, что выполнил поставленную задачу".

Как сообщалось ранее, на Европейских играх случился казус: некому было передать флаг соревнований. Дело в том, что следующий хозяин Игр – польский Краков – отказывается проводить соревнования.

Также мы писали, что гопак снова в моде: Жан Беленюк сорвал овации танцем на Европейских играх в Минске. Борец сначала пробежался по ковру с украинским флагом, а затем принялся танцевать.

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Тег Европейские игры

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АВТОРЫ:

Павлова Елена , Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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