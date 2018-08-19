В Македонии погиб украинский парапланерист, столкнувшись в воздухе с британцем

В Македонии украинский парапланерист столкнулся с британским. В результате оба спортсмена погибли. Об этом сообщает The Guardian. 54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево в пятницу. Волов был объявлен мертвым на месте происшествия, а Пауэлл умер в соседней больнице после попыток реанимации.

По рассказам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакты им удалось разделиться, однако второй раз они столкнулись сильнее. Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Украинец Волов, который не выступал на этих соревнованиях, как сообщается, открыл свой запасной парашют и приземлился на дереве. Он был мертв к тому времени, когда его нашли спасатели.

Британский парапланерист был известным инструктором и имел десятки лет опыта полетов во время соревнований. Украинец не был соперником британца в соревнованиях. Несчастный случай произошел в последний день соревнований British Open, которые после инцидента были остановлены.

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