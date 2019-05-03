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В Москве чемпионка Европы по гимнастике сбила на светофоре пенсионера

3 мая, 18:57

Диана Боциева наехала на мужчину, который бежал по переходу за собакой

Диана Боциева
Диана Боциева.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева стала участницей ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Боциева, находившаяся за рулем внедорожника, сбила мужчину, побежавшего на светофоре за своей собакой. Пострадавшим оказался 71-летний Владимир Курышев, он доставлен в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и гематомами.

26-летняя Боциева является чемпионкой Европы 2008 года в команде и серебряным призером того же турнира в индивидуальных упражнениях с обручем. Спортсменка завершила карьеру из-за травмы ноги и стала тренером.

Ранее мы писали, что во время турнира по самбо во Владивостоке произошла драка между спортсменками на трибуне – уже после схватки. После своего поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг Юлия Литвинцева и Ольга Вицина подрались на трибуне. Самбисток отстранили от соревнований. 

Ранее мы писали, что в России матч по водному поло превратился в необычное побоище. Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне.

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Тег ДТП, художественная гимнастика, спортсменка, гимнастка

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Спорт сегодня

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