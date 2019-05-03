В Москве чемпионка Европы по гимнастике сбила на светофоре пенсионера
Диана Боциева наехала на мужчину, который бежал по переходу за собакой
Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева стала участницей ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.
Боциева, находившаяся за рулем внедорожника, сбила мужчину, побежавшего на светофоре за своей собакой. Пострадавшим оказался 71-летний Владимир Курышев, он доставлен в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и гематомами.
26-летняя Боциева является чемпионкой Европы 2008 года в команде и серебряным призером того же турнира в индивидуальных упражнениях с обручем. Спортсменка завершила карьеру из-за травмы ноги и стала тренером.
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