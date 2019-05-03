В Москве чемпионка Европы по гимнастике сбила на светофоре пенсионера

Диана Боциева наехала на мужчину, который бежал по переходу за собакой

Диана Боциева.

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева стала участницей ДТП в Москве, сообщает телеграм-канал Mash.

Боциева, находившаяся за рулем внедорожника, сбила мужчину, побежавшего на светофоре за своей собакой. Пострадавшим оказался 71-летний Владимир Курышев, он доставлен в больницу с сотрясением мозга, многочисленными ушибами и гематомами.

26-летняя Боциева является чемпионкой Европы 2008 года в команде и серебряным призером того же турнира в индивидуальных упражнениях с обручем. Спортсменка завершила карьеру из-за травмы ноги и стала тренером.

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