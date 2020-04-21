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В океане нет карантина: очаровательная серфингистка в купальнике покоряет волны

21 апреля, 13:00

Александр Трикиша

Австралийская спортсменка катается на доске, несмотря на карантин

Очаровательная австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи не побоялась пандемии коронавируса и, нарушив карантин, отправилась заниматься любимым делом – покорять волны. Девушка нарядилась не в специальный гидрокостюм, а выбрала для тренировки соблазнительный купальник, подчеркивающий ее пышные формы.

Напомним, что в большой семье Коффи пятеро детей, причем четверо – девушки. Все они очень популярны в социальных сетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM
INSTAGRAM

Своими постами спортсменки заработали в соцсети огромную популярность. У Холли-Дейзи уже более миллиона подписчиков, чуть менее же у Элли-Джин, Руби-Ли может похвастаться более 450 тысячами последователей, а самая младшая из четверки Бонни-Лу – почти 400 тысячами фолловеров.

Ранее мы писали, что сексуальная серфингистка с шикарным декольте шлет горячий поцелуй своим поклонникам. Девушка записала короткое видео с невероятно пикантного ракурса.

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Источник: Сегодня|Спорт

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