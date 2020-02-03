Допинг россиянину "подкинула" жена: борец, которого ждут в UFC, рискует пропустить Олимпиаду

Александр Хоцяновский (в синем) - обладатель "бронзы" / Фото: Reuters

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Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе 32-летний россиянин Билял Махов попался на употреблении допинга – у борца был обнаружен запрещенный гормон роста. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. По словам главы ФСБР, брать пробу к бойцу пришли домой в 5 часов утра.

"Махов уличен в применении допинга, будем разбираться. Я уже встречался с Билялом. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных. Он не говорит, что такого быть не могло. Последние годы у него было много травм, реабилитацию он проходил в Германии. Он регулярно проходил тестирование, все было нормально. Но его супруга принимает гормон роста по медицинским показаниям. Возможно, препарат мог случайно попасть и к Махову", – заявил Мамиашвили.

Отметим, что в случае попадания на Олимпиаду-2020 в Токио Махов был бы одним из основных конкурентов украинца Александра Хоцяновского, который в сентябре завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Махов с свою очередь в 2012 году завоевал бронзу Игр в Лондоне, но спустя 6,5 лет ему отдали серебро, поскольку тогдашний его оппонент по полуфиналу Давит Модзманашвили был лишен "серебра" из-за проваленной допинг-пробы.

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Махов также является победителем чемпионатов мира во вольной борьбе 2007-го, 2009-го и 2010-го годов. В 2015 году Билял стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной и по греко-римской борьбе. Также с апреля 2015 года у россиянина контракт с UFC, обязывающий его выступать в промоушене, если решит перейти в MMA.

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