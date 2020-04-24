В постели Юлии Левченко, электропила "Охотницы" и костюм под шлепки: выходки звезд спорта на карантине

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские спортсмены продолжают устраивать челленджи и заботиться о своем инвентаре. Хотя некоторые уже не хотят вылазить из кровати и надевать обувь. Мы собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд нашего спорта за минувшие сутки.

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Вице-чемпионка мира 2017 года по прыжкам в высоту и одна из самых красивых спортсменок Украины Юлия Левченко показала видео из своей спальни. Легкоатлетка, видимо, только-только проснулась и пока не собиралась вылазить из постели, когда шторы на окнах подняли и в комнату ворвался ослепительный свет. "Кратко, как пройдет сезон 2020 года по легкой атлетике", – пошутила под видео Юлия.

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Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка в смешной шляпе поучаствовал в новом челлендже с набиванием синего мячика. "Ну не даете, Руслан Ротань и Сергей Кравченко, спокойненько посидеть в карантин на диванчике с попкорном, посмотреть мелодраму, пустить слезу... Придется опять попотеть. Принимаю челлендж, но, усложнив его, выполняя на время. Мой результат: 1000 раз за 7 минут 57 секунд", – подписал публикацию Коноплянка.

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Украинский защитник питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий вчера праздновал день рождения своей дочери Ярославы. "Моему сокровищу три годика. Люблю. Я по жизни твой", – написал растроганный футболист.

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Бывший футболист сборной Украины и телевизионный эксперт Евгений Левченко, который уже долгое время живет в Голландии, показал своему трехлетнему сыну Кию шикарные поля цветов, которым так славится страна: "Карантинные приключения на нидерландских полях тюльпанов".

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Призер чемпионатов мира и Европы по маунтибайку Яна Беломоина показала, как она оказывает "техпомощь" своему двухколесному другу. "Неважно, где вы тренируетесь – в помещении или на улице – не забудьте позаботиться о своем велосипеде", – дает совет Беломоина.

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Очаровательная чемпионка Европы по смешанным боевым искусствам, чемпионка мира по кикбоксингу и тайскому боксу, боец ММА Елена Овчинникова 22 апреля отпраздновала свое 33-летие. И вот "Охотница" решил показать, что же ей дарили. Среди презентов неожиданно оказалась пила. "С бензопилой мне теперь точно будет чем заняться на карантине. Все слышали, кто без масок ходит и плохо себя ведет?!", – пошутила Лена.

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В неожиданном виде предстал бывший капитан сборной Украины по баскетболу и чемпион страны в составе "Днепра" Кирилл Фесенко. Центровой примерил строгий костюм без рубашки под шлепки и хитро спросил у фоловеров: "Шо по стилю?"

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Известный украинский боксер Тарас Шелестюк, который не знает поражений на профессиональном ринге, поделился фотографией с легендарным супертяжем Майком Тайсоном.

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Призер Универсиады и международных Гран-при по художественной гимнастике Елена Дьяченко на карантине предлагает наконец-то отдохнут и пожить для себя: "Самое время переосмыслить свою жизнь – наконец-то жить на всю катушку и наслаждаться этим".

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Ранее мы также писали, что непобедимый украинский боксер собирается подать в суд на своего промоутера.

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