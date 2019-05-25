В России смерть косит олимпийских чемпионов: вторая трагедия за две недели

Вслед за конькобежкой Кларой Нестеровой в России ушел из жизни знаменитый гребец Олег Голованов

Олег Голованов. Фото: Facebook

Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила федерация гребного спорта России. На Олимпийских играх 1960 года в Риме Голованов выиграл золото в двойке распашной без рулевого. Он также является серебряным призером чемпионата мира-1962 и Европы-1959.

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", - говорится в заявлении федерации гребного спорта.

В последнее время Олег Голованов сетовал, что в России закрываются базы по подготовке гребцов, а чиновники игнорируют эту проблему. "Да, приходила к нам на базу как-то Валентина Матвиенко, понюхала, сказала, что у нас тут пахнет туалетом, и ушла. Больше мы от нее ничего не слышали", – говорил в интервью Голованов.

Как мы писали ранее, после простуды умер 35-летний боец ММА, победивший Хабиба Нурмагомедова. Азербайджанец Хамис Мамедов заболел после посещения сауны. Он вышел на холодный воздух и застудил легкие.

Также мы писали, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Это случилось менее двух недель назад. Конькобежка Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках. 8 марта Кларе Несторовой исполнилось 82 года.

Напомним, олимпийские чемпионы Токио-2020 получат необычные медали:

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