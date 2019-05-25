Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

В России смерть косит олимпийских чемпионов: вторая трагедия за две недели

25 мая, 16:35

Вслед за конькобежкой Кларой Нестеровой в России ушел из жизни знаменитый гребец Олег Голованов

Олег Голованов
Олег Голованов. Фото: Facebook

Олимпийский чемпион 1960 года по академической гребле Олег Голованов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила федерация гребного спорта России. На Олимпийских играх 1960 года в Риме Голованов выиграл золото в двойке распашной без рулевого. Он также является серебряным призером чемпионата мира-1962 и Европы-1959. 

"Человек широкой души, искренне преданный спорту, он навсегда останется примером для подрастающего поколения. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память об Олеге Сергеевиче сохранится в наших сердцах навсегда", - говорится в заявлении федерации гребного спорта.

В последнее время Олег Голованов сетовал, что в России закрываются базы по подготовке гребцов, а чиновники игнорируют эту проблему. "Да, приходила к нам на базу как-то Валентина Матвиенко, понюхала, сказала, что у нас тут пахнет туалетом, и ушла. Больше мы от нее ничего не слышали", – говорил в интервью Голованов.

Как мы писали ранее, после простуды умер 35-летний боец ММА, победивший Хабиба Нурмагомедова. Азербайджанец Хамис Мамедов заболел после посещения сауны. Он вышел на холодный воздух и застудил легкие.

Также мы писали, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Это случилось менее двух недель назад. Конькобежка Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках. 8 марта Кларе Несторовой исполнилось 82 года. 

Напомним, олимпийские чемпионы Токио-2020 получат необычные медали:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег олимпиада, академическая гребля

Вы сейчас просматриваете новость " В России смерть косит олимпийских чемпионов: вторая трагедия за две недели". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олимпийский чемпион Лондона внезапно умер в 30-летнем возрасте

11 февраля, 19:18

Райнельт также являлся двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы

Чемпионка Сеула-1988 Нино Салуквадзе поедет на рекордную девятую Олимпиаду

25 апреля, 15:08

Она единственная грузинская спортсменка, завоевавшая олимпийские медали всех достоинств

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

Европейскую конвенцию еще бы вспомнить: В «ДНР» отбирают машины

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Звон в ушах – предвестник многих болезней

Назван самый полезный суп

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как победить себя и стать "железным человеком"

Джонни Депп собрался жениться на молодой россиянке

Спустя 19 лет: В сети показали превью нового Беверли-Хиллз, 90210

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:28

Наша "молодежка" четвертый раз поехала на мундиаль, до этого украинские футболисты всегда выходили в плей-офф

Где смотреть стартовый матч Украины на молодежном чемпионате мира

Вчера, 21:25

Трансляция поединка против американцев будет доступна в прямом эфире

"Динамо" может возглавить четвертьфиналист последнего чемпионата Европы

23 мая, 14:42

Последним местом работы 61-летнего наставника был польский "Лех"

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь