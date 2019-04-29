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В России спортсменка сломала нос своей обидчице после соревнований

29 апреля, 16:08

Проиграв поединок за третье место в турнире по самбо, одна из девушек уже после соревнования ударила кулаком в лицо свою соперницу

Турнир по самбо в России завершился дракой на трибуне. Фото newsvl.ru
Турнир по самбо в России завершился дракой на трибуне. Фото newsvl.ru.

В России во время турнира по самбо во Владивостоке произошла драка между спортсменками на трибуне – уже после схватки. После своего поединка за бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг Юлия Литвинцева и Ольга Вицина подрались на трибуне. Самбисток отстранили от соревнований. На видео видно, что во время конфликта неизвестных на трибуне Ольга Вицина подошла к Юлии Литвинцевом и ударила ее кулаком в лицо.

"Я выиграла со значительным перевесом – 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила, – сказала Литвинцева. - Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию".

Ранее мы писали, что в России матч по водному поло превратился в необычное побоище. Драку затеял тренер одной из команд, прыгнув ногами на голову игроку в бассейне.

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Тег драка, самбо

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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