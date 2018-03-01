В России тренер школы олимпийского резерва задержан за совращение учениц

В российском городе Ростов тренера школы олимпийского резерва задержали по подозрению в совращении учениц. Утверждается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли из квартиры наставника компьютер, фототехнику, а также личные дела девушек.

Тренера Ростовского областного училища заподозрили в том, что он годами развращал учениц. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение к действиям сексуального характера".

По версии следствия, с апреля 2012 года по октябрь 2015 года мужчина угрожал одной из воспитанниц расправой и совершал в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а также развратные действия. Все происходило на территории спортшколы. Также его подозревают в развратных действиях в отношении других учениц.

Ранее мы писали, что бывший врач сборной США Ларри Нассар приговорен к 175 годам тюрьмы за сексуальные домогательства: за 20 лет от действий Нассара пострадали 368 спортсменок.

Также скандал с сексуальными домогательствами в спорте докатился до Канады: тренер и директор национальной команды по спортивной гимнастике временно освобожден от исполнения своих обязанностей до завершения расследования.

Напомним, что в октябре украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный спортсмен Виталий Щербо. По словам гимнастки, это произошло во время турнира в Штутгарте в 1991 году.