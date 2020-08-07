В России во время спецоперации убили чемпиона Азии по вольной борьбе

Спортсмен укрывал у себя в доме сторонников незаконного вооруженного формирования

В Республике Ингушетия во время спецоперации был убит известный борец-вольник Муслим Евлоев, сообщает издание kavkazr.com со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета России. По версии правоохранительных органов, Евлоев прятал у себя дома сторонников незаконного вооруженного формирования, которые "намеревались совершить преступления террористического характера".

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Муслим Евлоев был борцом вольного стиля. С 2015 года выступал за сборную Кыргызстана. В 2018 году выиграл чемпионат Азии в весовой категории до 74 кг, а годом ранее становился победителем Исламиады в Баку и международного турнира гран-при Яшара Догу в Стамбуле.

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