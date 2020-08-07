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В России во время спецоперации убили чемпиона Азии по вольной борьбе

7 августа, 12:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спортсмен укрывал у себя в доме сторонников незаконного вооруженного формирования

В Республике Ингушетия во время спецоперации был убит известный борец-вольник Муслим Евлоев, сообщает издание kavkazr.com со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета России. По версии правоохранительных органов, Евлоев прятал у себя дома сторонников незаконного вооруженного формирования, которые "намеревались совершить преступления террористического характера".

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Муслим Евлоев был борцом вольного стиля. С 2015 года выступал за сборную Кыргызстана. В 2018 году выиграл чемпионат Азии в весовой категории до 74 кг, а годом ранее становился победителем Исламиады в Баку и международного турнира гран-при Яшара Догу в Стамбуле.

Ранее мы писали о страшной смерти спортсмена в Лондоне: его зарезали во время празднования дня рождения. Бывшего бойца Bellator Жаро Шепарда по прозвищу "Ночной кошмар" убили на вечеринке в честь его 30-летия.

Также мы писали, что сын бывшего министра спорта России насмерть сбил человека. Четыре года назад на этой же машине в ДТП попал другой сын экс-чиновника.

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Полное видео освобождения заложников из плена "луцкого террориста":

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спортсмен вольная борьба

Источник: Сегодня|Спорт

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