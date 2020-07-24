В России загадочно пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе: нашли его одежду

В России загадочным образом пропал бывший успешный спортсмен. Борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе, сообщает РЕН ТВ. Днем 22 июля 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Для его поисков был привлечен вертолет.
В реке Вейна был обнаружен таз со сложенными в него вещами, после чего водолазы обследовали дно водоема, но результатов это не дало. Поиски Иваницкого продолжают спасатели и волонтеры, пока – безуспешно.
Александр Иваницкий – олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.
В прошлом году футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания. Она отдыхала с друзьями на озере Комо, отплыла слишком далеко и утонула.
78-летний итальянский актер и бодибилдер Франко Коломбо утонул у берегов Сардинии:
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