В России загадочно пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе: нашли его одежду

Александр Иваницкий ушел за грибами в лес и пропал, поиски пока не дали результатов

В России загадочным образом пропал бывший успешный спортсмен. Борец вольного стиля и самбист, олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий пропал в подмосковной Рузе, сообщает РЕН ТВ. Днем 22 июля 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и заблудился. Для его поисков был привлечен вертолет.

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В реке Вейна был обнаружен таз со сложенными в него вещами, после чего водолазы обследовали дно водоема, но результатов это не дало. Поиски Иваницкого продолжают спасатели и волонтеры, пока – безуспешно.

Александр Иваницкий – олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

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