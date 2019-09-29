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В спортивной ходьбе новый чемпион мира: рекордсмен не смог защитить титул из-за жары

29 сентября, 09:41

Испанский ходок до пьедестала не добрался, зато стал самым возрастным участником в истории чемпионатов мира

Юсукэ Судзуки

Юсукэ Судзуки / Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре определился победитель в спортивной ходьбе на 50 км. Победу на дистанции праздновал японец Юсукэ Судзуки. Он преодолел 50 км за 4:04.20. Второе место занял португалец Жоау Виейра (4:04.59). Третьим стал канадец Эван Данфи (4:05.02). Украинец Марьян Закальницкий стал девятым, продемонстрировав лучшее время в сезоне (4:12:28).

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Бывший чемпион и рекордсмен мира на этой дистанции француз Йохан Диниз преодолел только 16 км пути, после чего вынужден был сойти с гонки. Перед этим он дважды останавливался, но затем возобновлял ходьбу. По словам спортсмена, на выступление повлияли климатические условия. Даже ночью тут больше 30 градусов, ранее во время марафона девушки падали без сознания.

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Также гонка запомнилась другим историческим событием. Испанский ходок Хесус Анхель Гарсия, которому в октябре исполнится 50 лет, стал самым возрастным участником в истории чемпионатов мира по легкой атлетике. Для 49-летнего испанца данный старт стал 13-м в карьере в рамках чемпионатов мира.

Гарсия завоевывал золото в спортивной ходьбе на 50 км на чемпионате мира в Штутгарте в 1993 году, а также трижды становился серебряным призером мировых первенств. Последняя медаль была завоевана испанцем 10 лет назад на чемпионате мира в Берлине.

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Источники: Известия , Сегодня|Спорт , Мир легкой атлетики

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