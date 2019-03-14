В США столб упал на поле во время матча и едва не убил игрока и судью

Футболист успел отскочить в сторону и отделался порезами головы и тела, а ногу судьи прижало под рухнучшим столбом

Столб с прожекторами упал на поле во время матча.

В США столб упал на поле во время матча и едва не убил игрока и судью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1a/992/5c8a1a992322d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1a/992/5c8a1a992322d.jpg 2019-03-14T11:11:27+02:00 Другие Футболист успел отскочить в сторону и отделался порезами головы и тела, а ногу судьи прижало под рухнучшим столбом

В США матч школьного первенства по футболу между представителями "Мена" и "Дарденелла" едва не закончился трагедией. Прямо во время игры на поле рухнул огромный столб с прожекторами. В результате инцидента пострадал лайнсмен, который получил перелом голени и малой берцовой кости, а также игрок "Мена", он отделался многочисленными порезами головы и ног, сумев отскочить в сторону в последний момент. Причиной случившегося называют сильные порывы ветра, которые спровоцировали падение конструкции.

Напомни, что несколько лет назад трибуна со зрителями рухнула во время футбольного матча в Индии. ЧП произошло за минуту до начала церемонии открытия турнира Bekal Brothers. В момент обрушения на трибунах находилось порядка 1500 человек. Более 100 болельщиков были доставлены в больницу после инцидента.

А в прошлом году в Кувейте во время матча обрушилось заграждение трибуны – пострадали 40 человек. Инцидент произошел во время финала Кубка Персидского залива Оман – ОАЭ. Зрители вплотную подошли к заграждению, аплодируя победе своей команды. В итоге ограда не выдержала и рухнула вместе с болельщиками.

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