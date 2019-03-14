Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,18
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

В США столб упал на поле во время матча и едва не убил игрока и судью

Сегодня, 11:11

Футболист успел отскочить в сторону и отделался порезами головы и тела, а ногу судьи прижало под рухнучшим столбом

Столб с прожекторами упал на поле во время матча
Столб с прожекторами упал на поле во время матча.
В США столб упал на поле во время матча и едва не убил игрока и судью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a1a/992/5c8a1a992322d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a1a/992/5c8a1a992322d.jpg Другие Футболист успел отскочить в сторону и отделался порезами головы и тела, а ногу судьи прижало под рухнучшим столбом

В США матч школьного первенства по футболу между представителями "Мена" и "Дарденелла" едва не закончился трагедией. Прямо во время игры на поле рухнул огромный столб с прожекторами. В результате инцидента пострадал лайнсмен, который получил перелом голени и малой берцовой кости, а также игрок "Мена", он отделался многочисленными порезами головы и ног, сумев отскочить в сторону в последний момент. Причиной случившегося называют сильные порывы ветра, которые спровоцировали падение конструкции.

Напомни, что несколько лет назад трибуна со зрителями рухнула во время футбольного матча в Индии. ЧП произошло за минуту до начала церемонии открытия турнира Bekal Brothers. В момент обрушения на трибунах находилось порядка 1500 человек. Более 100 болельщиков были доставлены в больницу после инцидента.

А в прошлом году в Кувейте во время матча обрушилось заграждение трибуны – пострадали 40 человек. Инцидент произошел во время финала Кубка Персидского залива Оман – ОАЭ. Зрители вплотную подошли к заграждению, аплодируя победе своей команды. В итоге ограда не выдержала и рухнула вместе с болельщиками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег инцидент, столб

Вы сейчас просматриваете новость " В США столб упал на поле во время матча и едва не убил игрока и судью". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ющенко назвал лучшего президента для Украины

Лайма Вайкуле не сдержалась и высказала все о ситуации с Крымом

Безвиз под вопросом: украинцам отказывают в пересечении границ

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

По Газпрому нанесен сильный удар, ему не окрепнуть

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Проблемы на Крымском мосту: местные жители бьют тревогу

Лукашенко обозлился на Путина и предоставил Украине тысячи ракет

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Дело Зайцевой получило неожиданное продолжение
Загрузка...

Лига чемпионов: все результаты 1/8 финала

Сегодня, 08:40

В восьмерку лучших пробились четыре клуба из Англии. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала – в пятницу

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Вчера, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

12 марта, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

11 марта, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

Кондратюк резко раскритиковал Зеленского. Известно следующее

Хрущев «спихнул» Крым Украине: историк обнажил жестокую правду

В сети показали королевские хоромы митрополита Онуфрия