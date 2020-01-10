В стартовом матче Евро-2020 Украина пропустила решающий мяч на последней секунде

Украина - Северная Македония/Фото men2020.ehf-euro.com

В пятницу, 10 января, сборная Украины стартовала на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин. В Вене команда Сергея Бебешко противостояла Северной Македонии. Изначально "сине-желтые" считались аутсайдерами и всего первенства и поединка с балканцами, но показали характер и совсем немного не дотянули до победы, уступив в один мяч – 25:26.

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После первой половины Украина уступала 10:13, но смогла прибавить во второй. На последней минуте Павел Гурковский сравнял счет 25:25, но на последней секунде встречи победу Македонии принес бросок Лазарова – 26:25. У "сине-желтых" пять голов на счету Владислава Остроушко. В воскресенье Украина сыграет с Австрией, которая в первом туре переиграла Чехию – 32:29.

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Последний раз мужская сборная Украины принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы по гандболу десять лет назад, так что уже выход в финальную стадию может считаться для нас успехом. А лучшее достижение "сине-желтых" на Евро – 11-е место в 2002 году. Ранее мы сообщали, что перед Евро-2020 Украина проиграла товарищеский матч Швейцарии.

Отметим, что победитель чемпионата Европы, в котором участвуют 24 команды, получит олимпийскую лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио. А сборные, которые займут второе и третье место (без учета уже отобравшихся), выходят в квалификационный турнир ОИ, который пройдет 17-19 апреля во Франции, Германии и Норвегии.

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