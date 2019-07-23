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В Токио презентовали олимпийских роботов-талисманов

23 июля, 10:45

Название талисманам придумали школьники – Мирайтова и Сомейти

Талисман Токио-2020
Талисман Токио-2020. Фото: AFP

В Токио состоялась презентация роботов-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Имена талисманов были определены по итогам голосования, которое проводилось среди школьников. В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады).

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – "мирай" (будущее) и "това" (вечность). Сомейти произошло от названия одной из разновидности сакуры и созвучно английскому выражению "so mighty" (такой могучий).

Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада – с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

Напомним, что аналитики прогнозируют сборной Украины 16 медалей на Играх-2020. В общекомандном зачете наша команда займет место в ТОП-20, а больше всего наград завоюет сборная США – 126 в 30 видах спорта.

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Ранее стало известно, что японцы сдали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей. Для изготовления полного комплекта наград необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов.

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Тег Олимпийские игры, талисман, Олимпиада-2020

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Championat.ru

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