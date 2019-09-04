В трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома

Велогонка "Вуэльта" проходит дорогами Испании / Фото: AFP

На восьмом этапе веломногодневки "Вуэльта", прошедшем в Игуаладе (Испания), произошла необычная ситуация. В объектив трансляционной камеры, снимавшей гонку с вертолета, случайно попала плантация конопли на крыше одного из домов, находящихся неподалеку от трассы. По информации Marca, полиция незамедлительно отправилась на это место, и кадры из трансляции подтвердились. В общей сложности на крыше дома было обнаружено 40 растений. За незаконный оборот наркотиков могут быть применены следующие санкции: тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет и штраф в трехкратном размере.

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Победителем восьмого этапа стал немецкий гонщик Никиас Арндт из команды Sunweb. Он вырвал победу в финишном спринте у испанца Алекса Аранбуру. Лучший из россиян Павел Кочетков замкнул топ-100.

В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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