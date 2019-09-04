Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

В трансляцию велогонки случайно попала плантация конопли на крыше дома

4 сентября, 11:53

После проверки испанская полиция обнаружила 40 растений

Велогонка "Вуэльта" проходит дорогами Испании

Велогонка "Вуэльта" проходит дорогами Испании / Фото: AFP

На восьмом этапе веломногодневки "Вуэльта", прошедшем в Игуаладе (Испания), произошла необычная ситуация. В объектив трансляционной камеры, снимавшей гонку с вертолета, случайно попала плантация конопли на крыше одного из домов, находящихся неподалеку от трассы. По информации Marca, полиция незамедлительно отправилась на это место, и кадры из трансляции подтвердились. В общей сложности на крыше дома было обнаружено 40 растений. За незаконный оборот наркотиков могут быть применены следующие санкции: тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет и штраф в трехкратном размере.

Реклама

Победителем восьмого этапа стал немецкий гонщик Никиас Арндт из команды Sunweb. Он вырвал победу в финишном спринте у испанца Алекса Аранбуру. Лучший из россиян Павел Кочетков замкнул топ-100.

В одном из главных спортивных скандалов года – новый поворот. Александр Башенко не признал свою отставку с поста президента федерации велоспорта Украины и обрушился с компроматом на Андрея Гривко, который, по итогам конференции 20 августа, сменил Башенко в качестве босса украинского велоспорта.

В тренде
Кумир-депутат и жарка на столе: юная сенсация дзюдо Дарья Белодед – о Японии, в которой сотворила историю
Дарья Белодед

Добавим, что лучший молодой гонщик "Тур де Франс" Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

марихуана Велоспорт Вуэльта

Источник: Championat.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Норвегии прошел чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду: видео ТОП-10 безумцев
В Норвегии прошел чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду: видео ТОП-10 безумцевДругие
Умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул
Умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" Франко КоломбоДругие
"Мое сердце болит": легендарная гимнастка не стала защищать брата, подозреваемого в тройном убийствеДругие
18-летняя украинка, поразившая мир: чем Дарья Белодед делится в соцсетях
18-летняя украинка, поразившая мир: чем Дарья Белодед делится в соцсетяхДругие
Творит историю: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мира
Творит историю: Дарья Белодед снова стала чемпионкой мираДругие
Одной завидной невестой стало меньше: Ирина Геращенко вышла замуж
Одной завидной невестой стало меньше: Ирина Геращенко вышла замужДругие

Новости партнеров

Loading...