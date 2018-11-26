В Украине пройдет отбор на чемпионат мира по прохождению квест-комнат

Любители головоломок и квестов из почти 30 стран могут испытать свой ум и смекалку в отборочных этапах международного соревнования Red Bull Escape Room – чемпионата мира по прохождению квест-комнат. Отборочные этапы в Украине пройдут в шести городах: Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе и Львове. Лучшая команда Украины будет представлять страну на Мировом Финале. Напомним, что ранее мы делали обзор ТОП-10 квест-комнат Киева.

В прошлом году первый в истории чемпионат мира по прохождению квест-комнат прошел в Будапеште. Тогда украинская команда из Одессы заняла второе место, уступив титул словенцам.

После прохождения онлайн квалификаций и локальных отборочных турниров, лучшие "майндгеймеры" со всего мира соберутся в марте 2019 года, чтобы побороться за чемпионский титул второго чемпионата мира.

Как пройти отбор. Онлайн-квалификации на сайте mindgamers открыты для всех любителей и экспертов по прохождению квестов. Затем, на втором этапе, участники, прошедшие онлайн-квалификации, формируют команды из четырех человек и выбирают город, где будут соревноваться в оффлайн отборочном турнире. Самая быстрая команда от каждой страны попадет на Финал чемпионата мира и получит шанс пройти никогда ранее невиданную квест-комнату под названием "Omni's Escape", разработанную выдающимся ученым Скоттом Николсоном. Это испытание позволит продемонстрировать навыки решения задач в квест-комнате со смешанной реальностью.

Украинские отборочные турниры уже прошли в Запорожье и Днепре, а в ближайшее время состоятся в Харькове (1-2 декабря), Одессе (8-9 декабря), Киеве (13, 15-16 декабря) и Львове (22-23 декабря).

Отборочные турниры проходят в почти 30 странах: Австралии, Австрии, Азербайджане, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Индии, Испании, Латвии, Литве, Германии, Норвегии, Южной Африке, Южной Кореи, Португалии, Словакии, Словении, США, Турции, Украине, Франции, Хорватии, Чили и Швейцарии.

Отметим, что первые квест-комнаты появились в Японии в 2007 году. Идея их создания была заимствована из видеоигр в стиле квест-комнат. В последние годы они стали широко известны по всему миру и сейчас популярны среди людей всех возрастов.