В велоспорте придумали, как бороться с механическим допингом

Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать рентгеновские камеры для того, чтобы пресечь возможность использования гонщиками механического допинга.

Рентген-аппараты будут применяться на этапах Гран-тура, что не позволит участникам использовать моторы в своих велосипедах.

Гонщики, которые будут уличены в технологическом мошенничестве, получат дисквалификацию на 6 месяцев, а также будут оштрафованы на сумму до 210 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что у испанского гонщика в Колумбии грабители отобрали велосипед стоимостью 10 тысяч долларов.

Напомним, что в конце декабря прошлого года австралийского велогонщика насмерть сбила машина. Джейсон Лоундс на молодежном чемпионате мира занял шестое место.

А французский велогонщик Матье Рибел погиб на девятом этапе многодневки Tour de Nouvelle-Caledonie. 20-летний спортсмен помогал вернуться в гонку лидеру своей команды Shell Pacific Эдвану Врентерчу. Рибел ехал со скоростью 80 км/час по спуску и не сумел избежать столкновения с машиной скорой помощи, которая ехала в другом направлении.