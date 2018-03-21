В велоспорте придумали, как бороться с механическим допингом
Мошенников оштрафуют на 210 тысяч долларов
Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать рентгеновские камеры для того, чтобы пресечь возможность использования гонщиками механического допинга.
Рентген-аппараты будут применяться на этапах Гран-тура, что не позволит участникам использовать моторы в своих велосипедах.
Гонщики, которые будут уличены в технологическом мошенничестве, получат дисквалификацию на 6 месяцев, а также будут оштрафованы на сумму до 210 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что у испанского гонщика в Колумбии грабители отобрали велосипед стоимостью 10 тысяч долларов.
Напомним, что в конце декабря прошлого года австралийского велогонщика насмерть сбила машина. Джейсон Лоундс на молодежном чемпионате мира занял шестое место.
А французский велогонщик Матье Рибел погиб на девятом этапе многодневки Tour de Nouvelle-Caledonie. 20-летний спортсмен помогал вернуться в гонку лидеру своей команды Shell Pacific Эдвану Врентерчу. Рибел ехал со скоростью 80 км/час по спуску и не сумел избежать столкновения с машиной скорой помощи, которая ехала в другом направлении.
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