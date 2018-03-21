В велоспорте придумали, как бороться с механическим допингом

Сегодня, 22:46

Мошенников оштрафуют на 210 тысяч долларов

Велосипеды будут просвечивать. Фото AFP
Велосипеды будут просвечивать. Фото AFP

Международный союз велосипедистов (UCI) будет использовать рентгеновские камеры для того, чтобы пресечь возможность использования гонщиками механического допинга.

Рентген-аппараты будут применяться на этапах Гран-тура, что не позволит участникам использовать моторы в своих велосипедах.

Гонщики, которые будут уличены в технологическом мошенничестве, получат дисквалификацию на 6 месяцев, а также будут оштрафованы на сумму до 210 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что у испанского гонщика в Колумбии грабители отобрали велосипед стоимостью 10 тысяч долларов.

Напомним, что в конце декабря прошлого года австралийского велогонщика насмерть сбила машина. Джейсон Лоундс на молодежном чемпионате мира занял шестое место.

А французский велогонщик Матье Рибел погиб на девятом этапе многодневки Tour de Nouvelle-Caledonie. 20-летний спортсмен помогал вернуться в гонку лидеру своей команды Shell Pacific Эдвану Врентерчу. Рибел ехал со скоростью 80 км/час по спуску и не сумел избежать столкновения с машиной скорой помощи, которая ехала в другом направлении.
Велоспорт, допинг, велогонка

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