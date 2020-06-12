В Венесуэле украли и съели победителя престижных соревнований

В Венесуэле неизвестные украли и съели лошадь по кличке Океанский Залив, которая выигрывала престижные соревнования Triple Crown в 2016 году. О вопиющем случае рассказал тренер по конному спорту Рамон Гарсия Москер. Именно он обнаружил расчлененное животное.

"Подобные вещи отнимают у вас настроение и желание продолжать работать ради построения лучшего будущего! Они похитили беззащитное животное, чтобы съесть его. Остались ли в Венесуэле человечность, здравый смысл, уважение к другим? Это уже не та Венесуэла, в которой я вырос", – написал тренер в Twitter.

Ранее мы писали, что российскую спортсменку посадили на три года в тюрьму за долги. Член сборной России по выездке Елизавета Трощенкова не возвращала бизнес-партнеру 3 миллионов рублей.

Также мы недавно писали, что норвежский клуб уволил футболиста за кражу денег. Футболист украл крупную сумму денег и потратил на азартные игры.

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А совсем недавно одноклубника Александра Зинченко ограбили на полмиллиона. Для футболиста "Манчестер Сити" Рияда Мареза завершение карантина обернулось грандиозными потерями.

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