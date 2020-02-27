ВАДА против России: слушания в Спортивном суде пройдут не раньше конца апреля и будут закрытыми

Также стали известны и судьи, которые будут принимать решение по апелляции РУСАДА

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства ВАДА против и Российского антидопингового агентства РУСАДА в Спортивном арбитражном суде не будут публичными. На официальный сайте CAS сообщается, что они пройдут не ранее конца апреля 2020 года. Ранее мы писали, что слушания по России в Спортивном арбитражном суде могут стать публичными.

Также стали известны и судьи, которые будут принимать решение по апелляции РУСАДА. Ими стали австралиец Марк Уильямс, итальянец Луиджи Фумагалли и представитель Франции Хамид Гарави. Кроме того, сообщается об участии в слушаниях в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.

/ Фото: AFP Реклама

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Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовку базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайте все подробности наказания России за допинг. Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских и Паралимпийских комитетов запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также Россия не имеет право принимать и подавать заявки на крупные турниры мирового уровня.

Позже стало известно, что РУСАДА официально не согласна с наказанием за подтасовку результатов допинг-тестов и Россия будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Ее интересы там будет представлять та же компания, которая делала это во время допингового-скандала, связанного с Играми-2014 в Сочи.

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