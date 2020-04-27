"Вампир" Редкач показал муки попугая, а от Левченко прилетело в голову папе: звезды спорта сходят с ума на карантине

Обзор самого интересного из Instagram-жизни украинских спортсменов за минувшие сутки

Известный боксер Иван Редкач показал, что не только он один в этом мире жаждет крови, а от самой красивой спортсменки страны Юлии Левченко неожиданно досталось ее отцу. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта на карантине за минувшие сутки.

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Известный штангист Алексей Торохтий на карантине решил не уподобляться футболисту сборной Украины Николаю Матвиенко, который зарос до неузнаваемости. Призер чемпионата мира по тяжелой атлетике, несмотря на и так довольно короткие волосы, решил постричься. Правда, для этого ему пришлось стать в очередь – первым свою голову для стрижки под машинку отдал сын спортсмена Мирон.

Торохтий, стрижка Видео: Instagram

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Чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед показала, как проводит время на свежем воздухе. В стильных очках и эффектном спортивном костюме девушка забралась на мягкое одеяло в кресле-коконе.

INSTAGRAM

Скандальный боксер-"вампир" Иван Редкач разместил у себя в Instagram видео не для слабонервных, как мальчик жестоко схватил зубами за шею маленького попугайчика. "Прям как Редкач в недавнем бою с Гарсией", – пишут фолловеры Ивана. Напомним, в январском поединке за звание официального претендента на чемпионский пояс WBC Редкач в стиле Тайсона въелся зубами в шею своему американскому визави.

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Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала, как на карантине тренируется в лесу. От фигуры серебряной призерки чемпионата мира – глаз не отвести.

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Тем временем очаровательная прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую многие опросы называют самой красивой спортсменкой Украины, в своей квартире решила понабивать мяч. И эффектным ударом левой ногой забила гол! Правда, вместо ворот угодила в голову своему папе.

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Легендарная гимнастка Лилия Подкопаева в Instagram-сторис напомнила своим подписчикам, благодаря какому сногсшибательному элементу выиграла "золото" Олимпиады-1996 в Атланте. Это видео можно пересматривать бесконечно!

Подкопаева. Олимпиада-1996 Видео: Instagram

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, проживающий с семьей в Амстердаме, решил поднять настроение своей супруге – нидерландской актрисе винницкого происхождения Виктории Кобленко, подарив ей большую корзину тюльпанов. "Хоть у нас и "интеллигентный карантин", но обычные вещи никто не отменял. "Дитям – мороженое, бабе – цветы. Смотри, не перепутай!.. Кутузов!", – подписал свое амстердамское фото с цветами на велосипеде Левченко.

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Ранее мы писали, что Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей. Скандал разгорелся после слов бывшего полузащитника "Динамо", что в его жизни имел место секс втроем.

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