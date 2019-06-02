"Вардар" второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов

В финале македонский клуб обыграл венгерский "Веспрем"

"Вардар" хорошо сдерживал атаки соперника. Фото: AFP

Второй раз за три года македонский гандбольный клуб "Вардар" стал победителем мужской Лиги чемпионов. Сегодня в финальном поединке "Вардар" обыграл венгерский "Веспрем" – 27:24 (16:11).

В полуфинале македонцы обыграли самый титулованный клуб – испанскую "Барселону" (29:27), на счету которой девять трофеев. Для "Веспрема" – это был четвертый финал и четвертое поражение.

В матче за бронзовые медали "Барселона" обыграла польский "Виве-Кельце" – 40:35 (20:16).

Напомним, что недавно завершилась женская Лига чемпионов. В поединке за трофей венгерский "Дьер" минимально обыграл российский "Ростов-Дон" – 25:24 (15:11). Таким образом, третий год подряд и пятый раз в истории "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов.

Ранее мы писали, что норвежская гандболистка обвинила игроков сборной в воровстве интимных фотографий. Спортсменка утверждает, что Федерация покрывает виновных, чтобы не раздувать скандал.

Кстати, в конце прошлого года женская сборная Франции впервые в своей истории выиграла чемпионат Европы по гандболу. В финальном матче француженки обыграли команду России со счетом – 24:21.

Вчера был финал футбольной Лиги чемпионов: "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" – 2:0:

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