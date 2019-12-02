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Великолепная Харлан получила награду за четвертую победу в общем зачете Кубке мира

2 декабря, 09:35

Украинская саблистка в минувшем сезоне выиграла чемпионаты мира и Европы

Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: Instagram

На прошедшем в швейцарской Лозанне Конгрессе Международной федерации фехтования раздали призы лучшим по итогам ушедшего сезона. Главную награду у женщин саблисток получила олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан. Недавно мы писали, что украинки завоевали медаль этапа Кубка мира во французском Орлеане.

29-летняя уроженка Николаева выиграла общий зачет у саблисток. Харлан завоевала эту награду второй раз подряд и четвертый – в целом в карьере. В прошлом сезоне украинка стала чемпионкой Европы и мира, а также выиграла Гран-при Сеула (Южная Корея), стала второй на соревнованиях в Афинах (Греция) и третьей – на Гран-при Каира (Египет).

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Интересно, что, несмотря на свои достижения, Харлан еще не установила национальный рекорд по победам в Кубке мира. У прославленного украинского рапириста Сергея Голубицкого – пять побед в общем зачете, в том числе, четыре кряду.

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Из других наших фехтовальщиков довольно высоко оказался шпажист Богдан Никишин, занявший седьмое место в общем зачете.

Смотрите необычную тренировку Ольги Харлан

Ольга Харлан. Необычная тренировка Видео: Instagram

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сабля кубок мира фехтование Ольга Харлан

Источник: xsport.ua

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