Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс"

23 июля, 11:31

Спортсмен сбросил скорость и поставил автограф, не слезая с велосипеда

Саган во время этапа "Тур де Франс"
Саган во время этапа "Тур де Франс". Фото: AFP

29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.

На одном из участков дистанции к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер не отказал фанату, немного сбавил скорость, взял книгу и подписал ее прямо на руле своего велосипеда. Пока кумир на ходу писал, болельщик бежал рядом.

Саган – единственный велогонщик в истории, ставший чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Словака считают одним из самых талантливых велогонщиков современности.

Подписанная Саганом книга называется "Мой мир". На ее страницах спортсмен рассказывает, каково это – быть чемпионом мира по шоссейным велогонкам три года подряд.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича. 

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Тур де Франс, велогонка, Петер Саган

Вы сейчас просматриваете новость " Велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях

21 июля, 20:18

В общем зачете "Тур де Франс" сохранил лидерство Жулиан Алафилипп

Врезался в барьер: один из самых быстрых гонщиков сошел с "Тур де Франс"

19 июля, 20:39

Победитель десятого этапа велогонки Ваут Ван Арт попал в больницу

Олег Винник впервые представил публике свою жену

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Беременная Санта Димопулос поделилась редким фото с мужем

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу

Как научиться принимать правильные решения всегда

​Люди спасли тонущих слонят: видео

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

21 июля, 19:56

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Встреча после нокаута: Беллью подкрался к Усику сзади

21 июля, 10:46

Британец, избитый украинцем в ноябре, подкараулил его за кулисами боксерского вечера в Лондоне

Эмоции после победы Харлан на ЧМ: россиянка душила украинку на пьедестале, а та издала душераздирающий крик

20 июля, 22:16

Во время церемонии награждения россиянка Софья Великая вцепилась в шею украинской чемпионке Ольге Харлан

С яхты – в театр: Свитолина поразила своим вечерним платьем в Одессе

20 июля, 19:38

Украинская теннисистка и ее парень блеснули нарядами на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля

Суперудар в супертяжелом весе: одноклубник Ломаченко выбил соперника за пределы ринга

20 июля, 19:07

Кассиус Чейни устроил форменное избиение своему соотечественнику – Жоэлю Коуди пришлось улететь на трибуны

Ани Лорак перестала скрывать беременность

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь