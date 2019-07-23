Велогонщик Петер Саган подписал книгу болельщику во время горного этапа "Тур де Франс"

Спортсмен сбросил скорость и поставил автограф, не слезая с велосипеда

Саган во время этапа "Тур де Франс". Фото: AFP

29-летний словацкий велогонщик Петер Саган, выступающий за команду Bora-Hansgrohe, подписал свою книгу болельщику во время 185-километрового горного этапа "Тур де Франс" в Пиренеях.

На одном из участков дистанции к Сагану подбежал болельщик, попросивший подписать биографию гонщика. Петер не отказал фанату, немного сбавил скорость, взял книгу и подписал ее прямо на руле своего велосипеда. Пока кумир на ходу писал, болельщик бежал рядом.

Саган – единственный велогонщик в истории, ставший чемпионом мира в групповой гонке три раза подряд (2015−2017). Словака считают одним из самых талантливых велогонщиков современности.

Подписанная Саганом книга называется "Мой мир". На ее страницах спортсмен рассказывает, каково это – быть чемпионом мира по шоссейным велогонкам три года подряд.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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