Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Велогонщик побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия"

2 июня, 17:25

Болельщик стал виновником падения колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса

Лопес во время 20-го этапа "Джиро"
Лопес во время 20-го этапа "Джиро". Фото: AFP

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за команду "Астана", незадолго до финиша 20-го этапа знаменитой многодневки "Джиро д'Италия" отвесил болельщику несколько подзатыльников. Оказалось, что зритель, стоявший на обочине в непосредственной близости к трассе, стал причиной падения спортсмена.

Лопес является бронзовым призером многодневок "Джиро д'Италия-2018" и "Вуэльта Испании-2018". Несмотря на инцидент и предшествовавшее ему падение, Лопес финишировал на этапе в первой двадцатке, отстав от лидера на 1 минуту 49 секунд.

В общем зачете Лопес занимает шестое место. "Джиро д'Италия" завершится 2 июня гонкой с раздельного старта в Вероне.

Ранее в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

А несколько лет назад Ярослав Попович рассказал нам о том, зачем согласился выступить в Киеве вместо Норвегии, и когда в Украине появятся новые Гривко и Поповичи: "Для начала нужно выгнать москалей из Украины".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Джиро д'Италия

Вы сейчас просматриваете новость " Велогонщик побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет

10 жизненных советов от вашего… кота

Кардиолог рассказал, как быстро омолодить организм

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Победительница «Холостяк 9» подтвердила отношения с Добрыниным

Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

Может ли Савченко претендовать на пост министра обороны

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Онлайн финала Лиги чемпионов: "Ливерпуль" взял титул, всухую выиграв у "Тоттенхэма"

Вчера, 23:58

После шести кряду проигранных финалов Юрген Клопп, наконец, победил. Его "Ливерпуль" – лучший клуб Европы

Где смотреть финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Вчера, 21:41

Список трансляций главного матча года на ТВ и в интернете

Во сколько начало и где смотреть бой Энтони Джошуа – Энди Руис

Вчера, 21:12

Поединок за четыре чемпионских пояса пройдет в Нью-Йорке

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:35

Наша "молодежка" четвертый раз приехала на мундиаль и в четвертый раз кряду вышла в плей-офф

Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел

31 мая, 22:35

Чемпион мира сделал неожиданное заявление

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь