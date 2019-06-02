Велогонщик побил зрителя во время этапа "Джиро д'Италия"

Болельщик стал виновником падения колумбийца Мигеля Анхеля Лопеса

Лопес во время 20-го этапа "Джиро". Фото: AFP

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за команду "Астана", незадолго до финиша 20-го этапа знаменитой многодневки "Джиро д'Италия" отвесил болельщику несколько подзатыльников. Оказалось, что зритель, стоявший на обочине в непосредственной близости к трассе, стал причиной падения спортсмена.

Лопес является бронзовым призером многодневок "Джиро д'Италия-2018" и "Вуэльта Испании-2018". Несмотря на инцидент и предшествовавшее ему падение, Лопес финишировал на этапе в первой двадцатке, отстав от лидера на 1 минуту 49 секунд.

В общем зачете Лопес занимает шестое место. "Джиро д'Италия" завершится 2 июня гонкой с раздельного старта в Вероне.

Ранее в гостях у Segodnya.ua побывал знаменитый украинский велогонщик Ярослав Попович. Призер "Джиро д'Италия" 2003 года Попович рассказал о бюджетах, о понтах Лэнса Армстронга, о наследниках Водки и проекте для Украины.

А несколько лет назад Ярослав Попович рассказал нам о том, зачем согласился выступить в Киеве вместо Норвегии, и когда в Украине появятся новые Гривко и Поповичи: "Для начала нужно выгнать москалей из Украины".

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