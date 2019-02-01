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Велосипедистка Старикова признана лучшей спортсменкой Украины в январе

Сегодня, 13:50

Спортсменка завоевала Кубок мира и заняла второе место в общем зачете командного спринта

Елена Старикова
Елена Старикова.
Велосипедистка Старикова признана лучшей спортсменкой Украины в январе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/432/470/5c543247018ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/432/470/5c543247018ef.jpg Другие Спортсменка завоевала Кубок мира и заняла второе место в общем зачете командного спринта

Украинская велосипедистка Елена Старикова признана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой Украины в январе. Украинская завоевала Кубок мира по велотреку по итогам сезона -2018/2019 годов. Также Старикова в дуэте с Любовью Басовой заняла второе место в общем зачете командного спринта. Ранее мы писали, что Любовь Басова и Елена Старикова стали серебряными призерами чемпионата Европы..

Это стало возможным в том числе и благодаря двум медальным выступлениям Елены Стариковой на этапах Кубка мира в Новой Зеландии и Гонконге, где украинка заняла 2 место в индивидуальном и командном спринте.

Отметим, что для Стариковой это первое высокое признание Национального олимпийского комитета. Лучшим тренером месяца экспертная комиссия НОК назвала личного наставника 22-летней велосипедистки – Евгения Болибруха.

Ранее украинская бегунья рассказала о смене гражданства на российское: "Это единственный вариант быть рядом с ребенком". Легкоатлетка Наталья Погребняк объяснила, почему взяла российское гражданство.

Также мы сообщали, что украинский дуэт занял 16-е место на чемпионате Европы по фигурному катанию. "Золото" в пятый раз досталось призерам Олимпиады Габриэлле Пападакис и Гийому Сизерону.

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Тег Велоспорт, спортсменка, Елена Старикова

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Источник:

НОК Украины

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