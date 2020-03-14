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Велосипеды тоже отставили: начало легендарной Джиро д’Италия перенесли из-за коронавируса

14 марта, 09:35

Елена Павлова

Планировалось, что гонка начнется в Будапеште 9 мая и продлится до 31 мая

Наверное, уже практически все соревнования в мире либо отменены, либо отодвинуты из-за пандемии коронавируса. Вот и начало ежегодной велогомногодневки Джиро д’Италия было перенесено из-за риска распространения этого опасного вируса, который бушует уже и в Европе. Эту информацию подтвердила и пресс-служба соревнований. Планировалось, что гонка начнется в Будапеште 9 мая и продлится до 31 мая.

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Однако в Венгрии уже действует режим чрезвычайного положения, запрещающий проведение массовых мероприятий. В связи с этим организаторы решили, что начать гонку в запланированные даты невозможно. Новые даты организаторы планируют назвать не ранее 3 апреля. А в прошлом году впервые в истории эквадорец выиграл велогонку "Джиро д'Италия".

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А тут еще бывший итальянский велогонщик 94-летний Итало де Дзан скончался от заражения коронавирусом в Тревизо. В 1946 году он стал победителем этапа знаменитой веломногодневки "Джиро д'Италия". Также на его счету победа в гонке "Милан — Турин".

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Напомним, что вспышка COVID-19, то есть, коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, от него скончалось более 5 429 человек. При этом из числа заразившихся излечилось почти 71 700 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тыс. человек.

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Велоспорт перенес Джиро д'Италия коронавирус

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