Верняев едет за вторым "золотом": Украина огласила состав на ЧМ по спортивной гимнастие

Турнир пройдет в Германии с 4 по 13 октября

/ Фото: Facebook

Сборная Украины огласила состав на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в немецком Штутгарте с 4 по 13 октября. В состав нашей команды включены сильнейшие спортсмены, в том числе олимпийский чемпион и чемпион мира-2014 Олег Верняев и двукратный призер ЧМ Игорь Радивилов. У девушек команду возглавляет чемпионка Европейских игр-2019 Анастасия Бачинская. Женщины начнут выступления на чемпионате мира 5 октября, мужчины – 7-го.

Состав сборной:

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Евгений Юденков, Максим Василенко.

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Женщины: Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Ангелина Радивилова, Валерия Осипова, Яна Федорова.

В эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по легкой атлетике. 30 сентября Украина завоевала первую медаль на турнире. 18-летняя Ярослава Магучих взяла "серебро" в прыжках в высоту, установив мировой рекорд в возрасте до 20 лет.

Напомним, что предыдущие соревновательные дни ЧМ-2019 в Дохе ознаменовались кошмарными погодными условиями для спортсменов. Во время гонки скороходов на 50 км плохо стало украинскому атлету Марьяну Закальницкому, которого прямо с беговой дорожки увезли на инвалидной коляске в медпункт. "Проснулся уже под капельницей": украинцы вспоминают кошмарную гонку на чемпионате мира.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

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