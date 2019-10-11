Зал взорвался овациями! Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях

Олег Верняев / Фото: Instagram

Украинский гимнаст Олег Верняев взял "золото" на чемпионате мира, который проходит в Штутгарте. Ранее мы писали, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио.

В упражнениях на параллельных брусьях наш спортсмен взял результат – 15,475. Украинец так легко исполнил все упражнение, что после приземления зал взорвался бурными аплодисментами.

Олег смог опередить ближайшего преследователя более чем на 100 баллов. Другой украинский спортсмен Петр Пахнюк занял восьмое место.

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1. Олег Верняев (Украина) – 15,475

2. Самуэль Микуляк (США) – 15,325

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3. Никита Нагорный (Россия) – 15,300

8. Петр Пахнюк (Украина) – 14,900

Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Интересно, что вскоре после возвращения из Казахстана украинский борец угодил в комическую ситуацию. Беленюк не выдержал насыщенного графика, уснув на заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта. Время от времени, правда, Жан поднимал голову, чтобы не пропустить голосование – и снова ложился отдыхать.

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