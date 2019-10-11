Верняев завоевал первую медаль в многоборье в истории Украины

Наш спортсмен взял "бронзу" на чемпионате мира

Олег Верняев / Фото: НОК Украины

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Украинец Олег Верняев выиграл бронзу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье. Ранее мы писали, что Верняев стал чемпионом мира в упражнениях на параллельных брусьях.

По сумме шести дисциплин Верняев набрал 86,973 балла. Отметим, что Олег был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке. Это первая в карьере Верняева медаль Чемпионата мира в многоборье, а также первая в этой дисциплине в истории Украины.

Золото мирового первенства завоевал Никита Нагорный из России (88,772). Серебро досталось еще одному россиянину Артуру Далалояну (87,165).

Напомним, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Также мы писали, что маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре. Кадры с Натальей Прищепой облетели крупнейшие информационные агентства планеты.

Наталья Прищепа – маникюр украинской легкоатлетки стал хитом ЧМ-2019

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