Вице-чемпионка мира Елена Старикова: "Мои медали хранит Дарт Вейдер. А куда их вешать?!"

Новоиспеченная 22-летняя вице-чемпионка мира — о падениях "колобочком", блинчиках с "Нутеллой", видеоиграх и райской Новой Зеландии

Прорыв сезона. Елена Старикова за год насобирала целую охапку наград, но в мечтах - олимпийская. Фото: AFP

Вице-чемпионка мира Елена Старикова: "Мои медали хранит Дарт Вейдер. А куда их вешать?!" Катерина Макаревская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65a/0d6/5c865a0d6d5da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65a/0d6/5c865a0d6d5da.jpg 2019-03-11T17:52:00+02:00 Другие Новоиспеченная 22-летняя вице-чемпионка мира — о падениях "колобочком", блинчиках с "Нутеллой", видеоиграх и райской Новой Зеландии

— Елена, поделитесь впечатлениями от чемпионата мира. Что-то, кроме велотрека, в Прушкове увидели?

— Нет, видели только отель и велотрек. Но для меня этот трек родной, там часто проводятся соревнования. Я была на нем не первый раз и чувствую себя почти как дома. Организация хорошая. Ну, были некоторые нюансы. Они по треку сделали наклейки, развешали рекламу, и было немного скользко. Но на меня это не повлияло.

— В одном из женских видов на чемпионате произошел сильный завал. С вами такие масштабные падения не приключались?

— Я редко падаю. Как-то очень давно упала и как колобочек скатилась. Очень страшно смотреть на это. Тут как тебе повезет. Бывает, просто едешь, а в тебя врезаются и через тебя летят, ты не можешь объехать и оказываешься в каше.

— Есть человек, которого считаете примером для подражания?

— Есть. Это мой тренер (Евгений Болибрух. — Авт.). Он для меня — все.

— Какие треки вам нравятся?

— Закрытые с деревянным покрытием. Больше всего нравятся треки в Новой Зеландии, на втором месте — Берлин. Еще в Париже. Там довольно новый велотрек, хороший и высокий — с него можно быстрее съехать, чем со стандартного.

— Вы уже принимали участие в соревнованиях на обновленном Киевском велотреке. Как вам?

— Честно, он очень хороший. Это лучший бетонный велотрек, на котором я когда-либо выступала. Хорошее сделали полотно. На бетонном ездится медленнее, чем на деревянном, поэтому обычно тяжелее. Но он очень быстрый. И высокий. И там все так красиво!

— Часто пересаживаетесь на шоссейный велосипед?

— Он у меня, как говорит тренер, для того, чтобы добраться из пункта "А" в пункт "Б". Но я на нем не тренируюсь. Велосипед мне не надоедает. Я ленивая, не очень люблю ходить. А тут села и поехала.

— Успели отпраздновать медаль?

— Нет. И не знаю, как это праздновать. Потому что это второе место, а для меня есть только первое. Высокие результаты за последний год не расслабляют, потому что самые крутые соревнования — это Олимпийские игры. Оттуда у меня еще ничего нет, так что останавливаться нельзя.

— Правда, что ваши медали оберегает Дарт Вейдер?

— Да! Стоит у меня большой картонный, и я ему на шею вешаю все памятные медальки. Надеюсь, он вскоре не начнет падать. Откуда он у меня появился, не помню... А куда вешать медали?! Прибивать что-то к стене — это не мое. А он такой красивый!

— Чем увлекаетесь вне велоспорта?

— Видеоиграми. Для меня лучший отдых — это прийти домой и включить новую игру. Я могу хоть целый день окунаться в тот мир. У меня есть PlayStation 4. Такая классная игра вышла — Red Dead Redemption. Там такой открытый мир! Можешь ехать, куда хочешь, делать, что хочешь: в людей стреляешь, обворовываешь всех.

— Ваше любимое блюдо?

— Блинчики с творогом и "Нутеллой".

— Часто готовите?

— Это немного напряжно. Люблю готовить только яичницу или омлет по утрам. А блинчики пока не получались. Я люблю, когда их кто-то для меня делает. Лучшие делает мама.

— Вы уже много стран объездили. Что впечатлило больше всего?

— Очень понравилась Новая Зеландия. Ты прилетаешь, выходишь на улицу и уже чувствуешь, что у них воздух другой. Как в раю. Все зелено, птички поют, люди приветливые. Все так хорошо — хочется просто взять и остаться там.

— Были в местах съемок "Властелина колец"?

— Не была, но хотела бы попасть, — вздохнула Елена.

— Вижу, вы любите фантастические и фэнтезийные миры.

— Да, обожаю "Гарри Поттера". Это самые любимые фильмы, и книги тоже все перечитала. И "Игра престолов"! Очень жду. Так неожиданно закончился предыдущий сезон. Как тот дракон смог стену расплавить?! Болею, конечно, за Дейенерис. Пусть она всем правит.

Имя: Елена Старикова

Ро­дил­ась: 22.04.1996 в Харькове

Карьера: 2-е место на ЧМ-2019 в гите и на ЧЕ-2018 в гите и командном спринте, обладатель Кубка мира-2018/19 в спринте.

Елена пришла в велотрек в 13 лет. Гиперактивную девочку в секцию привела мама. "Я очень любила ездить на велосипеде, — вспоминает Старикова. — Соревновалась с мальчиками во дворе и побеждала. Мне это хорошо давалось: просто становилась и уезжала от всех. Мне нравилась скорость. Начинала в Харькове у Сергея Телицина, но сейчас занимаюсь во Львове. Там лучше база и единственный деревянный велотрек в Украине. Почему я выбрала этот вид велоспорта? О, я об этом могу рассказывать очень долго! Это элитный спорт. Ты выходишь — у тебя велосипед начищенный, блестит, форма красивая. Можно прийти, взять ведро попкорна и целый день наблюдать. И тебе не дует ветер. А как на шоссе? Пришел, два часа постоял: а-а-а, кто-то проехал мимо — и все, нет никого. И на велотреке нет дождя. На пьедестал ты всегда поднимаешься чистым".

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АВТОР: Катерина Макаревская Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.