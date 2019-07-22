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Вместо флага России – плед: легкоатлетка оригинально пробежала круг почет

22 июля, 16:10

Аксана Гатауллина выступала на чемпионате Европы под нейтральным флагом

Аксана Гатауллина
Аксана Гатауллина. Фото: Instagram

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина весьма оригинально вышла из ситуации, отмечая победу на юниорском первенстве Европы по легкой атлетике в Швеции. 19-летняя дочь серебряного призера Олимпиады-1988 в прыжках с шестом Родиона Гатауллина первенствовала на континентальном первенстве в аналогичной дисциплине, показав лучший результат сезона среди юниоров в Европе.

Спортсменке полагалось сделать круг почета по стадиону после того, как она выиграла "золото". Однако из-за нейтрального статуса Гатауллина не имела права взять в руки флаг России. Вместо этого она взяла плед веселенькой расцветки, с которым и пробежалась по арене.

INSTAGRAM (@rusaf_official)

Напомним, что после дисквалификации в 2015 году Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на фоне грандиозного допингового скандала легкоатлеты вынуждены выступать на всех международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо прочего, им запрещено демонстрировать на аренах любую национальную символику.

Ранее золотые медали на чемпионате Европы U-20 завоевали Михаил Кохан (метание молота), Валерия Иваненко (метание молота) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту). В этом месяце 17-летняя Магучих - стала самой молодой в истории прыгуньей в высоту, кому покорились два метра.

Кроме того, в мае Ярослава стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги. В катарской Дохе Магучих взяла высоту 196 см. 


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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Тег легкая атлетика, Чемпионат Европы, прыжки с шестом

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