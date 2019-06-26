Вместо Парижа – Гваделупа: медали Олимпиады-2024 планируют разыграть вне Европы

Соревнования по серфингу хотят провести в одной из заморских территорий Франции

Для олимпийского серфинга ищут экзотическое место. Фото: AFP

Медали Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях по серфингу могут быть разыграны в одной из заморских территорий Франции – в Гваделупе или Французской Полинезии. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной ассоциации серфинга (ISA) Фернандо Агерре.

Во вторник сессия Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно включила в соревновательную программу Игр в Париже четыре вида спорта: серфинг, скейтбординг, скалолазание и брейк-данс. Последний в этом списке будет представлен в олимпийской программе впервые, три других вида спорта дебютируют на Играх 2020 года в Токио.

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"Понятно, что в Париже нет океана, однако во время презентации Олимпийских игр вы могли слышать, что соревнования планируют провести по всей стране, не только в Париже. Франция – большое государство, у него есть территории в Тихом океане, к примеру, Французская Полинезия или Гваделупа и Мартиника в Карибском регионе, – сказал Агерре. - Много вариантов и возможностей, но для начала нам надо выслушать предложения оргкомитета, а после мы примем решение".

Напомним, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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