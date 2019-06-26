Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Вместо Парижа – Гваделупа: медали Олимпиады-2024 планируют разыграть вне Европы

26 июня, 13:45

Соревнования по серфингу хотят провести в одной из заморских территорий Франции

Для олимпийского серфинга ищут экзотическое место
Для олимпийского серфинга ищут экзотическое место. Фото: AFP

Медали Олимпийских игр 2024 года в Париже в соревнованиях по серфингу могут быть разыграны в одной из заморских территорий Франции – в Гваделупе или Французской Полинезии. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Международной ассоциации серфинга (ISA) Фернандо Агерре.

Во вторник сессия Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно включила в соревновательную программу Игр в Париже четыре вида спорта: серфинг, скейтбординг, скалолазание и брейк-данс. Последний в этом списке будет представлен в олимпийской программе впервые, три других вида спорта дебютируют на Играх 2020 года в Токио.

Самые яркие серфингистки мира сестры Коффи

"Понятно, что в Париже нет океана, однако во время презентации Олимпийских игр вы могли слышать, что соревнования планируют провести по всей стране, не только в Париже. Франция – большое государство, у него есть территории в Тихом океане, к примеру, Французская Полинезия или Гваделупа и Мартиника в Карибском регионе, – сказал Агерре. - Много вариантов и возможностей, но для начала нам надо выслушать предложения оргкомитета, а после мы примем решение".

Напомним, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Олимпийские игры, серфинг, Олимпиада-2024

Вы сейчас просматриваете новость " Вместо Парижа – Гваделупа: медали Олимпиады-2024 планируют разыграть вне Европы". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Гафт о смерти единственной дочери: «Я виноват»

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Генрих Мхитарян женился на дочери армянского бизнесмена

Видео с места убийства супруги Максима Соколова

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка

Простой способ получения огромного урожая

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Сегодня, 09:35

Наша команда уже завоевала на Европейских играх 19 медалей – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:21

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

Вчера, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Онлайн таблица трансферов чемпионата Украины

24 июня, 12:42

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Уроженец Португалии, спасший Шеву от позора, отказался переходить в "Динамо"

23 июня, 15:05

Лидер сборной Люксембурга Жерсон Родригес, которого позвали в Киев, предпочел остаться в Японии

Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь