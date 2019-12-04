Во время гандбольного матча в Швеции пьяный водитель пробил стену и заехал прямо в зал

Сначала появилась информация о террористическом акте, но полиция ее не подтвердила

Неординарное событие произошло в Швеции во время гандбольного матча молодежных команд. Встреча проходила в Мерсте – пригороде Стокгольма, столицы страны. Прямо во время игры стену сооружения пробил автомобиль и заехал прямиком в зал, сообщило издание Aftonbladet. К слову, недавно мы писали, что украинская команда в гандбольной Лиге чемпионов неприятно удивила фаворита.

От грохота многие спортсмены и зрители поддались панике и в ужасе побежали из зала. К тому же диктор объявил: "Срочно покиньте спортивный зал. Мы пока не знаем, что происходит. Все выходите. Убедитесь, чтобы все были эвакуированы из зала".

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В шведских СМИ и соцсетях быстро появились слухи, что произошедшее являлось терактом, но полиция это опровергла. Все оказалось гораздо банальнее и привычнее. 29-летний водитель был просто пьян и не справился с управлением машиной. В итоге он получил небольшие повреждения и был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде.

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