Во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля

Сегодня, 10:58

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов

Фото AFP
Фото AFP

Мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки. Сообщается, что пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов.

По данному факту начато расследование. Из-за аварии старт гонки был отложен, а маршрут изменен.

Добавим, что ровно семь лет назад – 9 мая 2011 года – в результате падения на трассе "Джиро" погиб бельгийский велогонщик Воутер Вейланд.

Ранее мы писали, что пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Геборс утонул, пытаясь спасти своего щенка. Спортсмен прыгнул в ледяную воду и пропал. Его тело искали спасатели, но обнаружить погибшего удалось только на следующий день.

Ранее мы писали, что в Хорватии футболист умер после попадания мяча в грудь. Футболист "Марсонии" Бруно Бобан был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Также мы сообщали, что у 16-летнего футболиста во время матча остановилось сердцеНачо Барбера, выступавший за юношескую команду испанского клуба "Альсира", был доставлен в ближайшую клинику, но врачи уже не смогли помочь юному игроку.
умер, мотоциклист, Джиро д'Италия, велогонка

Вы сейчас просматриваете новость "Во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие

Велленс принимает поздравления. Фото AFP

Бельгиец Тим Велленс выиграл четвертый этап "Джиро д'Италия"

8 Мая, 20:18

В общем зачете лидерство сохранил австралиец Роан Деннис

Другие

Велогонка в Израиле. Фото AFP

Фанатка обнажила грудь перед участниками "Джиро д’Италия"

7 Мая, 13:53

Болельщица оригинально приветствовала велосипедистов в Израиле
Загрузка...

Происшествия

Мотоцикл попал под грузовик. Фото: espreso.tv

Смертельное ДТП с байкером в Киеве: в полиции рассказали подробности

4 Мая, 16:38

Мотоциклист попал под колеса грузовика MAN и получил смертельные повреждения

Происшествия

В Киеве мотоцикл врезался в отбойник, погиб байкер

4 Мая, 10:54

Медики пытались реанимировать мужчину, но безуспешно  

Запад

На месте аварии. Фото: Варта-1

Во Львовской области мотоциклист въехал в толпу - пятеро раненых

17 Апреля, 10:51

В аварии пострадали пять человек, двое из них в реанимации

Происшествия

Фото: pixabay.com

В Киеве полицейский на изъятом мотоцикле протаранил три автомобиля

11 Апреля, 18:54

Коп, управлявший двухколесным транспортом, не справился 
Загрузка...