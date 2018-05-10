Во время гонки "Джиро д’Италия" погиб мотоциклист, попавший под колеса автомобиля

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов

Мотоциклист погиб во время аварии на старте пятого этапа веломногодневки "Джиро д’Италия". 48-летний мотоциклист, обеспечивающий безопасность на дороге, был сбит 60-летним водителем автомобиля, который проигнорировал ограничивающие знаки. Сообщается, что пострадавший мужчина был доставлен в больницу на вертолете, но скончался через несколько часов.

По данному факту начато расследование. Из-за аварии старт гонки был отложен, а маршрут изменен.

Добавим, что ровно семь лет назад – 9 мая 2011 года – в результате падения на трассе "Джиро" погиб бельгийский велогонщик Воутер Вейланд.

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