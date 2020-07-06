Во время первой гонки после карантина умер 20-летний велонгонщик

В Бельгии первая велогонка после длительного карантина завершилась трагедией. 20-летний гонщик Нильс де Вриндт из команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawo умер прямо на трассе вскоре после старта, сообщает cyclingnews.com.

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Медики сразу же оказали помощь спортсмену и 40 минут пытались его реанимировать, но спасти Нильса не удалось. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Субботнюю гонку отменили, а в воскресенье перед стартом гонщики провели минуту молчания в память о погибшем коллеге.

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