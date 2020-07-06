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Во время первой гонки после карантина умер 20-летний велонгонщик

6 июля, 12:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Причиной смерти 20-летнего Нильса де Вриндта стала сердечная недостаточность

В Бельгии первая велогонка после длительного карантина завершилась трагедией. 20-летний гонщик Нильс де Вриндт из команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawo умер прямо на трассе вскоре после старта, сообщает cyclingnews.com.

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Медики сразу же оказали помощь спортсмену и 40 минут пытались его реанимировать, но спасти Нильса не удалось. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Субботнюю гонку отменили, а в воскресенье перед стартом гонщики провели минуту молчания в память о погибшем коллеге.

Ранее мы писали, что тренировка четырехкратного чемпиона мира Ники Терпстры завершилась неудачей. Два перелома, сотрясение, эвакуировали на вертолете: так велогонщик пытался объехать стадо гусей.

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Ранее мы писали, что велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Джованни Яннелли упал и ударился головой о бетонный парапет.

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Также мы писали, что улыбчивая футболистка из Колумбии стала инвалидом – она врезалась в стеклянную дверь и потеряла ногу. Девушка все еще находится в отделении интенсивной терапии, а для нее собирают кровь.

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умер велогонщик Велоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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