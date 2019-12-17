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Во время забега служитель церкви шлепнул журналистку по "пятой точке" в прямом эфире

17 декабря, 15:29

Инцидент случился в прямом эфире, а корреспондент подала на обидчика в суд

Алекс Бозарджян

Алекс Бозарджян

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Неординарный эпизод случился во время благотворительного забега в американском городе Саванна, что в штате Джорджия. Ведущая телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян вела прямой эфир с трассы и стояла спиной к бегущим мимо людям. Бегуны по-разному реагировали на камеру, многие махали руками. А один из них дошел до того, что шлепнул девушку по ягодицам. Она на какое-то время замолчала, но затем продолжила прямой репортаж. Недавно мы писали, что Кумана уволили с поста главного тренера сборной.

Бозарджян в соцсетях обратилась к ударившему ее бегуну: "Ты нарушил мои права и смутил меня. Никакая женщина никогда не должна сталкиваться и мириться с подобным на работе или где бы то ни было".

Представители телеканала назвали действия мужчины достойными порицания и выразили поддержку Бозарджян. Директор Спортивного совета Саванны заявил, что организация также осуждает действия бегуна. Совет опознал нарушителя и отстранил от всех соревнований.

Интересно, что им оказался Томас Каллавей – служитель церкви в Стэйтсборо, в том же штате Джорджия. Полиция заинтересовалась эпизодом и задержала мужчину, ведь Бозарджян пожаловалась на сексуальное домогательство. В итоге, Каллавей вышел под залог в 1300 долларов, но адвокат журналистки заявил, что его клиентка намерена добиться справедливого наказания для мужчины.

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Источник: xsport.ua

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