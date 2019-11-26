Во Всемирном антидопинговом агентстве сожалеют, что не отстранили Россию от спорта год назад

Ожидается, что на заседании Исполкома WADA Россию уберут от международных стартов на 4 года

Линда Хеллеланд считает, что Россию надо было отстранить раньше

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Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) высказало рекомендации на четыре года отстранить Россию от международных соревнований. В том числе двух Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. Как мы писали, наказание следует за подтасовку данных Московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть положительные допинг-пробы россиян. Кроме того, у России заберут право на проведение официальных международных соревнований.

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Вице-президент WADA Линда Хеллеланд сказала, что Россию собирались дисквалифицировать еще в прошлом году:

"Это должно было случиться еще год назад, но WADA допустило ошибку, вернув Россию. Теперь WADA нужно проявить строгость, потому что весь мир видел, что Россия просто играла с нами. Времени у WADA не так много, поэтому выбора нет. Президент МОК Томас Бах сказал, что хочет видеть российских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио, так что последнее слово еще не сказано. Но если МОК не поддержит последние рекомендации, то таким образом бросит бороться за чистых спортсменов".

Исполнительный комитет WADA решит судьбу российского спорта 9 декабря на заседании в Париже.

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