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Волшебное преображение: звезды гимнастики показали себя в домашних нарядах и "боевой" форме

4 мая, 11:11

Андрей Фоменко

Девушки предпочли бы соревноваться, но вынуждены сидеть на карантине

Оригинальное видео создали прекрасные представительницы спортивной гимнастики. Как известно, атлеты продолжают простаивать из-за пандемии коронавируса и сидеть дома, тогда как хотели бы тренироваться и соревноваться. Чтобы не скучать, девушки приняли участие в "челлендже" с преображением. Недавно украинские боксерши показали себя в вечерних нарядах.

Знаменитые гимнастки со всего мира сначала представали перед зрителями в домашних нарядах, некоторые со своими домашними любимцами или с книгой в руках. Затем закрывали камеру медалью или же одеждой, после чего появлялись в спортивной форме. Эстафету девчата передавали, бросая другу другу форму. А начала все многократная призерка чемпионатов мира и Европы британка Ребекка Дауни.

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Участие во флешмобе приняли спортсменки из Бразилии, Ямайки, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Канады, США.

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Читайте, как украинская гимнастка в США подалась в художницы.

Смотрите, как украинские спортсмены весело занимаются на карантине в домашних условиях

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