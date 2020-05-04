Волшебное преображение: звезды гимнастики показали себя в домашних нарядах и "боевой" форме

Оригинальное видео создали прекрасные представительницы спортивной гимнастики. Как известно, атлеты продолжают простаивать из-за пандемии коронавируса и сидеть дома, тогда как хотели бы тренироваться и соревноваться. Чтобы не скучать, девушки приняли участие в "челлендже" с преображением. Недавно украинские боксерши показали себя в вечерних нарядах.
Знаменитые гимнастки со всего мира сначала представали перед зрителями в домашних нарядах, некоторые со своими домашними любимцами или с книгой в руках. Затем закрывали камеру медалью или же одеждой, после чего появлялись в спортивной форме. Эстафету девчата передавали, бросая другу другу форму. А начала все многократная призерка чемпионатов мира и Европы британка Ребекка Дауни.
Участие во флешмобе приняли спортсменки из Бразилии, Ямайки, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Канады, США.
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