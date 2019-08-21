Восемь лет дисквалификации: российского атлета жестоко наказали за запрещенные препараты

Российский легкоатлет во втоорй раз в карьере попался на употреблении допинга

/ Фото: AFP

Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit. Срок дисквалификации 32-летнего спортсмена отсчитывается с 3 апреля 2019 года и составит восемь лет. А его результаты с 20 мая 2018 года аннулированы.

В апреле этого года Бакулин был временно отстранен от соревнований по подозрению в использовании запрещенного вещества или метода.

Напомним, ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за допинг. В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало его на три года и два месяца. Он был лишен золотой медали чемпионата мира 2011 года.

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Ранее мы писали, что обидчика "Шахтера" подозревают в приеме допинга прямо на поле. Антидопинговые службы Германии взялись за австрийского защитника "Айнтрахта" Хинтереггера.

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А в Канаде на допинге поймали 11-кратную чемпионку мира. Каноистка Лоренс Венсан-Лапуант уверяет, что умышленно ничего запрещенного не принимала.

Также мы писали, что допинг-проба баскетболиста всех шокировала: спортсмен оказался беременным. В ходе расследования выяснилось, что Ди Джей Купер подменил анализ и в качестве биологического материала принес мочу женщины. Подлог раскрылся после того, как в пробах мочи был найден гормон, вырабатывающийся в организме только беременных.

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