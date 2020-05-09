"Вот это свобода!": словацкая спортсменка разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра

Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова на карантине, связанном с пандемией коронавируса, решила не сидеть взаперти, а совершить восхождение на горную вершину. В качестве своей цели девушка выбрала расположенную в родной Словакии гору Врх Зволен и успешно покорила высоту 1402 метра над уровнем моря.

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"Вот что я называю свободой!" – написала в Instagram после удачного восхождения Люсия Яворчекова, которая оголилась до пояса и в таком виде сфотографировалась со спины, победно выбросив руки вверх

INSTAGRAM

Как мы писали ранее, известная пловчиха расколола ряды своих фолловеров откровенным фото с киской. Спортсменка из Казахстана Эльмира Айгалиева пикантным образом поздравила земляков с Днем защитника Отечества, получив противоречивые отзывы подписчиков. Среди них были и такие отклики, как "Бесстыжая!".

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Также сообщалось, что жена известного футболиста пошутила над ним на карантине. "Муж пошел по телочкам", – подписала супруга Павла Погребянка фото, на котором тот стоит в коровнике.

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