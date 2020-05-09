Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

"Вот это свобода!": словацкая спортсменка разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра

9 мая, 19:05

Олег Люлька

Велосипедистка Люсия Яворчекова эмоционально отпраздновала успешное восхождение на вершину

Известная словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова на карантине, связанном с пандемией коронавируса, решила не сидеть взаперти, а совершить восхождение на горную вершину. В качестве своей цели девушка выбрала расположенную в родной Словакии гору Врх Зволен и успешно покорила высоту 1402 метра над уровнем моря.

Читайте также: Как можно отменить спорт? Смотрите фото ринг-герл из Гавайев с пышными формами

"Вот что я называю свободой!" – написала в Instagram после удачного восхождения Люсия Яворчекова, которая оголилась до пояса и в таком виде сфотографировалась со спины, победно выбросив руки вверх

INSTAGRAM

Как мы писали ранее, известная пловчиха расколола ряды своих фолловеров откровенным фото с киской. Спортсменка из Казахстана Эльмира Айгалиева пикантным образом поздравила земляков с Днем защитника Отечества, получив противоречивые отзывы подписчиков. Среди них были и такие отклики, как "Бесстыжая!".

Реклама

Читайте также: "Свобода!" Жена украинского футболиста в Италии впервые вышла на улицу после ослабления карантина

Также сообщалось, что жена известного футболиста пошутила над ним на карантине. "Муж пошел по телочкам", – подписала супруга Павла Погребянка фото, на котором тот стоит в коровнике.

Смотрите, как эффектно тренируется на карантине чемпионка мира по синхронному плаванию Елизавета Яхно

Елизавета Яхно – тренировка дома в условиях карантина

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Словакия Велоспорт WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин со звездой спорта: пеките хачапури и оставайтесь стройными – секреты чемпионки мира по борьбе
Карантин со звездой спорта: пеките хачапури и оставайтесь стройными – секреты чемпионки мира по борьбеДругие
Украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией
Украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессиейДругие
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спорта
Усик показал мальчишкам движения волка, а Шелестюк засветил свой алкоголь: карантин звезд спортаБокс
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко: откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
"Бесстыжая!": известная пловчиха расколола ряды своих фолловеров откровенным фото с кискойДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...