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Вот это улов! Украинские гимнасты завоевали три золота и серебро на Кубке мира в Германии

24 ноября, 20:03

Успеха добились Олег Верняев, Игорь Радивилов, Анастасия Бачинская и Диана Варинская

Олег Верняев победил на своих любимых брусьях

Олег Верняев победил на своих любимых брусьях

Феноменальным успехом украинской сборной по спортивной гимнастике завершился этап Кубка мира в немецком Котбусе. Вчера, как мы писали, Верняев стал бронзовым призером в упражнении на коне. Сегодня же наши соотечественники добыли еще четыре медали, причем три из них – золотые!

Олимпийский чемпион Олег Верняев выиграл состязание на своем любимом снаряде – параллельных брусьях. Интересно, что такую же сумму баллов (15,400), как и украинец, набрал китаец Хао Йоу, но наш земляк получил "золото", поскольку у него оказалась выше оценка за исполнение.

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Также победой украинца завершился мужской турнир в опорном прыжке. Игорь Радивилов уверенно триумфовал на своем коронном снаряде.

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Третье "золото" за день Украине принесла Анастасия Бачинская – в вольных упражнениях на ковре.

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Четвертой нашей наградой в воскресенье стало "серебро" Дианы Варинской на бревне. Ее соотечественница Бачинская оказалась тут пятой.

Смотрите, как Верняева встречали после победы на Олимпиаде-2016

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спортивная гимнастика Игорь Радивилов Олег Верняев Диана Варинская Анастасия Бачинская

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