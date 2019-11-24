Вот это улов! Украинские гимнасты завоевали три золота и серебро на Кубке мира в Германии

Феноменальным успехом украинской сборной по спортивной гимнастике завершился этап Кубка мира в немецком Котбусе. Вчера, как мы писали, Верняев стал бронзовым призером в упражнении на коне. Сегодня же наши соотечественники добыли еще четыре медали, причем три из них – золотые!
Олимпийский чемпион Олег Верняев выиграл состязание на своем любимом снаряде – параллельных брусьях. Интересно, что такую же сумму баллов (15,400), как и украинец, набрал китаец Хао Йоу, но наш земляк получил "золото", поскольку у него оказалась выше оценка за исполнение.
Читайте также: Эмоциональная Харлан взяла в команде медаль Кубка мира во Франции
Также победой украинца завершился мужской турнир в опорном прыжке. Игорь Радивилов уверенно триумфовал на своем коронном снаряде.
Третье "золото" за день Украине принесла Анастасия Бачинская – в вольных упражнениях на ковре.
В трендеУкраинский разогрев перед "Кинг-Конгом" и "Бомбардировщиком": наш боксер сразится перед битвой Уайлдер – Ортис
Четвертой нашей наградой в воскресенье стало "серебро" Дианы Варинской на бревне. Ее соотечественница Бачинская оказалась тут пятой.
Смотрите, как Верняева встречали после победы на Олимпиаде-2016
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк