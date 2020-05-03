"Вот такая она – самоизоляция": украинская легкоатлетка после прилета из Португалии залезла в палатку

Молодая звезда мировой легкой атлетики Ярослава Магучих продолжает весело преодолевать трудности в связи с карантином из-за коронавируса. Как известно, вчера украинские спортсмены вернулись из Португалии. Прыгунья в высоту на длительное время застряла на западе Европы, теперь же вынуждена провести две недели дома в самоизоляции.

Однако 18-летняя Магучих не унывает. Уже на Родине она успела всем пожелать сладких снов, разместив в Instagram шуточный ролик. Ярослава поставила палатку прямо посредине комнаты, затем залезла в нее и всем пожелала спокойной ночи, посетовав: "Вот такая она – самоизоляция". После этого девушка закрыла палатку изнутри, а оператор, снимавший видео, выключил свет. Вот так жизнерадостная легкоатлетка разыграла небольшую сценку.

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Ярослава – уроженка Днепра, устанавливающая не только украинские, но и мировые рекорды для ее возрастной категории. Читайте о том, что Магучих предлагали сменить гражданство. Но она не представляет, "на какие деньги это можно променять".

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