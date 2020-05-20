"Возьми моего сына!": найдено бездыханное тело знаменитого рестлера по прозвищу "Зверь"

Шэд Гаспард расстался с жизнью во время сильнейшего отбойного течения, но при этом успел спасти своего ребенка

Тело знаменитого американского рестлера и киноактера Шэда Гаспарда найдено бездыханным спасателями Лос-Анджелеса. Знаменитому бойцу по прозвищу "Зверь" было 39 лет. Он погиб, спасая тонущего сына.

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Шэд Гаспард (198 см, 130 кг) пропал без вести во время сильнейшего отбойного течения в воскресенье. При таком течении могут утонуть даже великолепные пловцы, поскольку образуется быстрина, по которой вода с огромной скоростью устремляется обратно в море.

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Рестлер отдыхал на пляже Марина-дель-Рей вместе с 10-летним сыном Арье, когда их утянуло на глубину. Благодаря фантастической физической подготовке Гаспарду удалось удержаться на поверхности и удержать сына. Он сопротивлялся потоку, пока не подоспела помощь.

"Возьми моего сына, возьми сына!", – крикнул он мне, – рассказал спасатель, который первым успел на место трагедии. – Я мгновенно оценил ситуацию, взял ребенка и сумел вытащить его на берег. Там передал в руки врачей, а сам вернулся на то место, где был Гаспард. Прошло всего три минуты! Я видел, как он еще держался на поверхности, а потом ушел под воду"

Спасатель признался, что у него тоже есть сын того же возраста, что и Арье, и он на месте бывшего рестлера поступил бы точно так же. "Шэд поступил как настоящий мужчина. Он сделал единственно верный в такой ситуации выбор", – подчеркнул сотрудник спасательной службы.

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Ранее мы рассказывали, что спасатели обнаружили тело футболистки Флорианы Исмаили на озере Комо в Италии. Тело 24-летней швейцарки было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра.

Эта трагическая история начиналась с забавы. Исмаили отдыхала на озере с подругой. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но девушка так и не вынырнула.

Также мы писали, что умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" Франко Коломбо. Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-Варваре".

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