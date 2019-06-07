Возвращение года: Бондаренко завоевал "золото" "Бриллиантовой лиги" после двухлетнего перерыва

Украинец пропустил почти два гола из-за травм, но завоевал награду уже на втором старте

Богдан Бондаренко. Фото: AFP

Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко победил в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме. Бондаренко с первой попытки преодолел отметку в 2,31 метра и повторил лучший результат сезона в мире. Уже в статусе победителя украинец выполнил одну попытку на высоте олимпийского норматива в Токио-2020 – 2,33 м, однако она не была удачной. Далее Богдан решил не продолжать соревнования.

Серебряный и бронзовый призеры римского этапа – сириец Махди Эддин Газаль и белорус Максим Недосеков – прыгнули на 2,28 м. Украинец Андрей Проценко с результатом 2,22 м занял седьмое место.

Напомним, что соревнования в Риме стали лишь вторым стартом для Бондаренко после почти двухлетнего перерыва, связанного с травмами.

Участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме также приняли Марина Бех-Романчук (пятое место по прыжкам в длину – 6,64 м) и Анна Рыжикова (шестое место в беге на 400 метров с барьерами – 55,64 с).

Ранее мы писали, что украинская красавица Юлия Левченко завоевала серебряную медаль на этапе "Бриллиантовой лиги". Украинские спортсмены приняли участие в третьем этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

Юлия Левченко

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