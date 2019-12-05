Возвращение Зевиной на четверку, а лучший спортсмен ноября погребет за золотом завтра

На чемпионате Европы Дарья остановилась в шаге от пьедестала, а Романчук завтра плывет в коронном финале

Михаил Романчук / Фото: AFP

Украинская пловчиха Дарья Зевина остановилась в шаге от медали на дистанции 100 м на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который проходит в эти дни в шотландском Глазго. Ранее мы писали, что Зевина в крохотном бикини отдыхает в Испании.

В финале соревнований 25-летняя украинка показала результат 56,94 секунды и на 0,21 секунды отстала от британки Джорджии Дэвис, завоевавшей бронзу. При этом по сравнению с полуфиналом, Зевина улучшила свой результат больше чем на полсекунды. Победа досталась представительнице Нидерландов Кире Туссан, преодолевшей дистанцию за 55,71 секунды. Отметим, что чемпионат Европы в Глазго стал для Зевиной первым стартом после длительной паузы.

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А завтра в финале на своей любимой дистанции 1500 метров вольным стилем выступит вице-чемпион мира Михаил Романчук. Как мы уже сообщали, Романчук стал лучшим спортсменом ноября в Украине.

В ноябре Романчук выиграл две медали на этапе Кубка мира в Дохе. После серебра на дистанции 400 м вольным стилем он взял "золото" и на своих коронных 1500 метрах. Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию в полтора километра вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место и рекорд турнира. До этого рекорда Кубка мира принадлежал принципиальному сопернику Романчука, чемпиону ОИ итальянцу Грегорио Пальтриньери.

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