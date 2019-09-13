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Впервые с 1997 года! Сборная Украины выиграла матч на чемпионате Европы

13 сентября, 19:32

Украинские волейболисты обыграли сборную Чехии в первом туре

Есть первая победа на ЧЕ-2019

Есть первая победа на ЧЕ-2019 / Фото: Instagram

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Мужская сборная Украины победила Чехию в первом матче на чемпионате Европы-2019 по волейболу. Команда Угиса Крастиньша выиграла первых два сета, затем чехам удалось взять третью партию. Однако в четвертом сете сине-желтые успешно завершили начатое и довели поединок до победы.

  • Украина – Чехия – 3:1 (25:21, 25:19, 19:25, 25:22)

Таким образом, мужская сборная Украины выиграла первый матч на чемпионатах Европы с 1997 года. В 2005 году украинцы проиграли все пять поединков континентального первенства, а после того в течение 14 лет на попадали в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы по волейболу проходит с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. 

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Матчи сборной Украины:

14 сентября. Украина – Нидерланды

16 сентября. Украина – Черногория

18 сентября. Украина – Эстония

19 сентября. Украина – Польша.

Четыре команды из шести выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы. 

Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

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волейбол Чемпионат Европы сборная Украины по волейболу

Источники: Сегодня|Спорт , SportArena

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