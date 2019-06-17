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Впервые с 2010 года украинские гандболисты поедут на чемпионат Европы

17 июня, 17:52

Наша команда заняла третье место в отборочной группе, но все равно получила путевку на Евро-2020

Пробились на чемпионат Европы
Пробились на чемпионат Европы. Фото: Федерация гандбола Украины

Сборная Украины по гандболу вышла в финальную часть чемпионата Европы-2020. Это будет первый большой турнир для национальной команды с 2010 года. Украинцы пробилась на Евро-2020, попав в числе четырех лучших команд, которые заняли третьи места в своих отборочных группах. 

Перед последним туром сборная Украины занимала второе место в отборочной группе, но опустилась на третью позицию, проиграв на выезде Черногории – 21:27. Тем не менее очков завоеванных в прошлых матчах хватило, чтобы квалифицироваться на Евро через рейтинг третьих мест. Также из нашей группы в финальную часть вышли Дания и Черногория.  

Таким образом, определились все участники гандбольного Евро-2020. Впервые в турнире сыграют 24 команды: хозяева – Австрия, Швеция и Норвегия, чемпион Евро-2018 Испания, а также Украина, Германия, Хорватия, Франция, Дания, Северная Македония, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Исландия, Латвия, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Швейцария.

На жеребьевке, которая состоится 28 июня в Вене, Украина попадет в последнюю, четвертую, корзину. На первой стадии Евро сборные поделят на 6 квартетов. По две лучшие команды каждой из групп выйдут в следующий раунд. 

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 20 января 2020 года. 

Ранее мы писали, что второй раз за три года македонский гандбольный клуб "Вардар" стал победителем мужской Лиги чемпионов. В финальном поединке "Вардар" обыграл венгерский "Веспрем" – 27:24 (16:11). 

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Тег гандбол, сборная Украины по гандболу

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XSport

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